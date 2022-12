PORTRET. Dé tackle van het toernooi, topclubs die nu al met 90 miljoen euro zwaaien en Joskomania in Kroatië: iedereen is dol op Gvardiol

Vrouwen, kinderen, journalisten. Plots wil gans Kroatië een stukje Josko Gvardiol. Amper 20, maar in een mum van tijd halfgod op de Balkan. En daar zit die waanzinnige tackle op Romelu Lukaku uiteraard voor iets tussen. Portret van een visserszoon die uit dezelfde klei getrokken is als Zlatan Ibrahimovic en Luka Modric.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Josko Gvardiol is 17 jaar oud wanneer hij in het Maksimir Stadium zijn debuut viert voor Dinamo Zagreb. Na een bevredigende vuurdoop in de bescheiden 1.Hrvatska Nogometna Liga keert de in Zagreb opgegroeide visserszoon per tram terug naar huis. Een verhaal dat dezer dagen wordt bovengehaald en de immer vriendelijke en nederige Kroaat typeert.

Na zijn debuut klopt Dalibor Poldrugac, hoofd jeugdopleiding bij Dinamo, zich op de borst. “Als hij op zijn twintigste niet in de nationale ploeg speelt, dan moet iedereen die met hem werkt bij Dinamo naar de gevangenis.” Rond die tijd heeft Gvardiol, toen nog een defensieve middenvelder, al een eerste topaanbieding op zak. Op zijn vijftiende wordt hij gesolliciteerd door het Italiaanse Inter. De familie Gvardiol bedankt.

Volledig scherm Gvardiol met dé tackle van het toernooi. Hij voorkomt in extremis een doelpunt van Lukaku. © Photo News

Met amper negen matchen op de teller staan Europese topclubs drie jaar later in 2020 in de rij voor het 18-jarig talent. Leeds-manager Marcelo Bielsa belt hem eigenhandig op, maar Gvardiol en zijn familie vinden de stap naar de Premier League te groot. Uiteindelijk trekt het gezin naar Leipzig, dat hem eerst nog een seizoen bij Dinamo stalt.

Aan het einde van een topseizoen, en vlak voor zijn overstap naar Leipzig, maakt ‘Little Pep’ - zijn naam betekent in het Kroatisch letterlijk Josep Guardiola - op 6 juni 2021 zijn debuut voor de nationale ploeg. Tegen onze Rode Duivels en ene Romelu Lukaku. Vlak voor de start van het WK blikt Gvardiol nog eens terug op die match: “Voor mij was het de lastigste wedstrijd ooit. Ik zag de bal niet - Lukaku was zo breed, groot en sterk. Sindsdien heb ik nooit meer tegen zo’n spits gespeeld.”

Volledig scherm Josko Gvardiol (Leipzig) © Photo News

Anderhalf jaar later is zijn tackle tegen België, waarmee hij Lukaku van een doelpunt hield, de talk of the town in Kroatië. “Ongelooflijk,” vond ex-bondscoach Slaven Bilic de ingreep. “Het is iets wat ik nog nooit gezien heb van zo’n jonge speler.” Niet alleen Bilic uit zijn bewondering. Veel Kroatische coaches en analisten doopten Gvardiol na Kroatië-België om tot de beste verdediger ter wereld. En als hij dat nu nog niet is, dan zal hij dat zeker worden. De Kroaat was in de groepsfase goed voor 22 balheroveringen en 17 uitverdedigende acties. Hij maakte bovendien slechts drie overtredingen.

De populariteit van Gvardiol nam de voorbije dagen een loopje. Vrouwen verklaren op social media openlijk hun liefde, kinderen hebben een nieuwe held ontdekt. Vrienden, buren of ex-leraars van ‘Little Pep’ worden al dagenlang opgevoerd in de lokale media: “Ik schenk weinig aandacht aan sociale netwerken,” aldus Gvardiol zondag op de persconferentie. “Ik focus mij op het voetbal. En mijn vrije tijd spendeer ik liever met mijn ploeggenoten.”

Volledig scherm © REUTERS

Temidden de ‘Gvardiolmania’ gaat veel aandacht uit naar het stadje Novigrad, in de buurt van Zadar. Gvardiol’s vader groeide er op en bleef er na de verhuis naar Zagreb actief als visser. Op een boogscheut van Zaton Obrovacki, waar Luka Modric geboren werd, en Skabrnja, daar waar Zlatan Ibrahimovic’ moeder het levenslicht zag. Uit goeie grond, heet dat dan.

De razendsnelle ontbolstering van Gvardiol, nog steeds amper 20, is in ieder geval vrij uniek. Ongetwijfeld getipt door Modric en Kovavic hebben voornamelijk Real Madrid en Chelsea het jonge talent op de radar - die laatste zou volgens Britse bronnen al een bod van 90 miljoen euro neergelegd hebben bij Leipzig. “Een grote club, wie weet zal ik er op een dag spelen,” glimlachte Gvardiol nog voor het WK over de interesse.

De kans dat hij na dit seizoen bij de absolute Europese elite wordt ondergebracht, is tijdens dit WK in ieder geval alleen maar toegenomen. Tegen Japan, en straks mogelijk tegen topfavoriet Brazilië, kan hij zijn nieuwe status nog meer eer aandoen.

Volledig scherm © PIXSELL

Volledig scherm © ANP / EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.