POLL. Twee derde van de Nederlanders wil het WK in Qatar boycotten. Hoe denkt u erover?

WK voetbal Na de kale knikker van Barthez, de snor van Rami: hoe Franse internatio­nal met brandblus­ser het hotel helemaal op stelten zette

17 juli Hoewel Adil Rami geen enkele minuut speelde op het WK in Rusland, had ook hij een aandeel in de WK-triomf van Les Bleus. Griezmann raakte de snor van de verdediger telkens voor de wedstrijd aan en zelfs bondscoach Deschamps deed het voor de finale. De Franse international vertelde op TF1 overigens ook dat het hotel op stelten stond na de gewonnen 1/8ste finale tegen Argentinië, waarop de vriend van Pamela Anderson het brandblusapparaat bovenhaalde.