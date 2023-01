Plots tilde Messi een valse trofee op: dit is de straffe WK-anekdote achter de meest gelikete foto op Instagram

KIJK. Euforische Lionel Messi danst in kleedkamer na overwinning

Op het iconische beeld, de eerste van een reeks foto’s in een caroussel die hij op Instagram plaatste, tilt een dolgelukkige Lionel Messi na de WK-finale tegen Frankrijk ‘een trofee’ de lucht in. “Wereldkampioen!! Ik heb het zo vaak gedroomd, ik wilde het zo graag. Ik kan het niet geloven...”, luidt het bijschrift. De sprekende foto kreeg op drie weken tijd liefst 74,5 miljoen likes op Instagram. Dat maakt van de post de meeste gelikte ooit. Messi klopt een foto van een ei, met bijna 59 miljoen likes tot voor kort dus het meest populaire bericht op Instagram.

Twee druppels water

Niets speciaals, tot dusver. Ware het niet dat er een straffe anekdote schuilt achter het beeld. Zonder het te weten heeft Messi namelijk een replica vast. Dat ging als volgt: Paula Zuzulich en Manuel Zaro, een koppel Argentijnse fans, lieten maanden voor het WK een neptrofee vervaardigen. Eentje die als twee druppels water lijkt op de Jules Rimet-beker. De beker is vervaardigd met hars en kwarts en overgoten met dezelfde tint gouden verf. Bovendien weegt hij evenveel als de originele. Ze namen het exemplaar mee naar Qatar, en ook de finale.

Na het laatste fluitsignaal wilde iedereen in de tribune op de foto met de trofee. Zo ook een kennis van middenvelder Leandro Paredes. Via hem kwam de replica na de huldigingsceremonie op het veld. En tot bij Messi. Niet wetende dat het niet de echte beker was, stak ‘de Vlo’ hem in de lucht. En werden er door journalisten honderden foto’s gemaakt - zo ook die ene op Instagram. Achteraf zou Angel Di Maria via via lucht hebben gekregen van het valse exemplaar. Door een detail aan de voet kon je de echte van de valse onderscheiden. Op een foto (zie Instagram-post hieronder) is te zien hoe Di Maria aan Messi toont dat hij al die tijd een replica in handen had.

FIFA-steward

Bij het Argentijnse Clarín doen Zuzulich en Zaro hun verhaal. “We dachten dat we onze beker nooit zouden terugkrijgen. De trofee ging van speler tot speler. Het duurde wel 45 minuten. Na de wedstrijd zagen we allerlei foto’s opduiken van de Argentijnse voetballers, mét onze beker in hun handen. We konden hem herkennen aan enkele details onderaan, want daar was het reliëf niet helemaal hetzelfde. We zijn er honderd procent zeker van dat Messi op zijn recordfoto op Instagram ónze beker optilt. Toen we hem na een poosje terugkregen van Lautaro Martínez kwam een FIFA-steward overigens checken of het écht niet de originele was.”

Doorgaans wordt de echte Wereldbeker na de ceremonie snel van het veld gedragen en veilig opgeborgen. In de plaats komt een officiële imitatie waarmee spelers helemaal uit de bol mogen gaan. Normaal wordt die switch gemaakt in de catacomben van het stadion. Maar in Qatar gebeurde die wissel óp het veld, wat voor verwarring zorgde. Zeker omdat plots ook een derde trofee, die van Zuzulich en Zaro dus, in het spel kwam.

