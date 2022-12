Perschef Brazilië oogst bakken kritiek nadat hij kat hardhandig wegwerkt tijdens persbabbel: “Slecht mens”

Opvallend moment in Qatar. Tijdens de persconferentie van de Brazilianen kwam een kat de show stelen. Sterspeler Vinicius Junior kon er wel mee lachen, de persverantwoordelijke van de ‘Goddelijke Kanaries’ net iets minder. Na enig aarzelen besloot de man om het dier weg te werken en dat deed hij redelijk hardhandig (zie video boven). Hij pakte de kat bij het nekvel en gooide het op de grond, toch een metertje lager. Vinicius Jr. barstte in lachen uit, de journalisten in de zaal reageerden duidelijk geschrokken. “Ik legde het dier gewoon neer en de val was kort”, verdedigde de perschef zich.

“Als hij de kat al zo weggooit in het zicht van mensen en camera’s, wil ik me niet inbeelden hoe hij alleen is.”

Morgen komt de Seleção weer in actie op het WK. Vinicius Jr. en co spelen dan in de kwartfinale tegen Kroatië. Dan zullen we weten of het voorval de Brazilianen slechte karma heeft opgeleverd.