Pelé en Zidane geëvenaard, Henry en Giroud in zicht: Kylian Mbappé onderweg om doelpuntenrecords van tabellen te knallen

WK ’s liggen Kylian Mbappé duidelijk beter dan EK’s. Op Euro 2020 kwam de Franse spits niet één keer tot scoren, in Qatar heeft hij er na twee matchen al drie op z’n conto staan. Of hoe je er nu al gif op kan innemen dat de 23-jarige Parijzenaar alle doelpuntenrecords bij les Bleus van de tabellen zal knallen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eentje met z’n rechter, even na het uur, en eentje met de dij, vier minuten voor tijd. Meer had Kylian Mbappé niet nodig om Denemerken op de knieën te dwingen (2-1) én zijn land als eerste te kwalificeren voor de achtste finales. Mbappé zit zo al aan drie goals op het WK en is samen met Enner Valencia van Ecuador gedeeld topscorer.

Als Frans international heeft Mbappé nu al 31 doelpunten op zijn naam staan - evenveel als Zinedine Zidane. Hij telt exact twintig goals minder dan de topscorers aller tijden bij les Bleus: zowel Olivier Giroud - in Qatar al goed voor twee goals - als Thierry Henry scoorden 51 doelpunten voor hun nationale ploeg. Tussen hen in staan nog Antoine Griezmann (42), Michel Platini (41), Karim Benzema (37) en David Trezeguet (34) - die heeft Mbappé op z’n 23ste al in het vizier.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En er zijn nog records te breken: Mbappé, die met de Haantjes in 2018 al wereldkampioen werd, zit intussen al aan zeven WK-goals. Daarmee overtreft hij al Henry die vier WK's nodig had (1998, 2002, 2006 en 2010) om zes keer te scoren en is hij er nog zes verwijderd van recordhouder Just Fontaine, die op de editie van 1958 liefst 13 keer raak trof. Samen met Pelé is hij de enige voetballer ooit die voor z’n 24 al zeven keer kon scoren op een WK - al zat de Braziliaan nog sneller aan dat aantal: op 21 jaar en 219 dagen.

Wat een contrast met de Mbappé van vorig jaar, toen hij op het EK niet één keer tot scoren kwam. Zelfs z’n penalty in de achtste finale ging niet binnen, waarna het game over was voor Frankrijk. Mbappé kwam meer in het nieuws door z’n discussies met Giroud dan met zijn prestaties.

Niets daarvan in Qatar. Mbappé is net als vier jaar terug in Rusland op dreef en erop gebrand om zijn doelpuntensaldo nog op te trekken - no way dat hij tegen Tunesië op de bank begint, ook al zijn de Fransen al zeker van de achtste finale.

Volledig scherm © Photo News

En spreken doet Mbappé voorlopig alleen met de voeten. Ook al werd hij tot twee keer toe tot MVP van de match verkozen, toch weigerde hij interviews te geven, waar hij als MVP eigenlijk toe verplicht is. Tegen Australië kwam hem dat al op een waarschuwing te staan, nu kan de Franse federatie (FFF) zich aan een boete verwachten.

Die zal de FFF met de glimlach betalen, als dat betekent dat hun spits z’n sereniteit bewaart. Mogelijk wil de federatie hem zo beschermen tegen vragen die zijn rust verstoren, zoals over zijn toekomst bij PSG. Herinner u dat Mbappé midden oktober volgens Franse én Spaanse media PSG wilde verlaten omdat hij zich verraden voelde. Wat de spits nadien ontkende maar helemaal opgehelderd was de zaak beslist niet.

Op het WK heeft Mbappé de polemiek van zich kunnen afschudden. Hij voetbalt bevrijd. In 2018 bracht dat Frankrijk de wereldtitel op. In 2022 zitten ze alvast weer op het juiste spoor.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News