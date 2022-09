Panini pakt uit met 20 mysterieuze ‘extra’ stickers die zelfs de Belgische baas nog niet gezien heeft: “Als je er eentje vindt, toon hem mij, aub”

Het is toch altijd een momentje in de aanloop naar een groot tornooi: de voorstelling van het Panini-stickeralbum. Het album voor Qatar 2022 is de 14de WK-editie al en het vijfde groot tornooi op rij waarin de Rode Duivels figureren. “En daar zijn we trots op”, zegt Bart Cobbaert, commercieel manager van de voetbalbond. “Panini is Italiaans, maar van hun eigen nationale ploeg hebben ze dit jaar geen stickers hoeven te drukken wegens niet gekwalificeerd.”

Actiebeelden

In het album is plaats voor 638 stickers. Maar Panini laat weten dat er nog 20 bijkomende zelfklevertjes in omloop zijn. Het gaat om actiebeelden van ‘bekende’ spelers: in het album is er geen extra plaats voor voorzien, je kunt ze gewoon zo bewaren. Ze zitten als extra sticker in de pakjes: wie er één vindt, zal dus zes in plaats van vijf prentjes in dat bewuste pakje tellen. “Bij Panini in Italië blijven ze er heel mysterieus over”, zegt de Belgische Paninibaas Thierry de Lattre du Bousqeau. “Zelfs ik heb ze nog niet te zien gekregen. Als je er eentje te pakken krijgt, doe me een plezier en laat het me zien.”