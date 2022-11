OVERZICHT. De opvallendste blunders en controverses op het WK 2022 in Qatar tot nu toe

WK VoetbalHet WK voetbal in Qatar is nog geen twee dagen aan de gang, maar de blunders en controverses zijn niet meer op één hand te tellen. Van fans die het stadion niet mogen betreden als ze regenboogkleuren dragen tot de fanzone die vooral op een bouwwerf lijkt en de dramatische prestatie van de Qatarese nationale ploeg: we vatten alle blunders van het WK 2022 voor je samen.

Op sportief vlak begon het wereldkampioenschap voetbal meteen met een sisser. Als eerste gastland ooit kon Qatar de openingsmatch tegen Ecuador niet winnen en zo komt het land meteen in de geschiedenisboeken. De ploeg presteerde zo erbarmelijk dat de thuisfans tijdens de pauze massaal het stadion verlieten. “Het WK is begonnen met een eerste moraal: geld maakt niet gelukkig — in het voetbal kan je met geld niet alles bereiken”, schrijft de Spaanse sportkrant ‘Marca’ na afloop van de match.

KIJK. Supporters van Ecuador hekelen bierverbod en scanderen “queremos cerveza!”

De Qatarese ploeg zelf hangt dan ook met haken en ogen aan elkaar. De kern voor het WK bestaat voor de helft uit spelers van niet-Qatarese oorsprong. Toptalent Akram Afif heeft een Tanzaniaanse vader en Jemenitische moeder en werd tot Qatarees genaturaliseerd. Dit jaar is de eerste keer dat de nationale ploeg van Qatar kan deelnemen aan een wereldkampioenschap voetbal. “Het WK wordt op alle gebied een kater voor Qatar”, vat onze analist Marc Degryse samen.

KIJK. Birgit Herteleer interviewt voor 'VTM NIEUWS' gastarbeiders die aan de slag zijn in Qatar

Voor de eigenlijke start van het WK ‘22 was de organisatie niet onbesproken. Zo schreef ‘Het Laatste Nieuws’ in de reeks ‘De staat van Qatar’ een jaar voor de start onder andere al over de PR-oorlog rond de gastarbeiders. Mensenrechtenorganisaties klagen namelijk al jaren aan dat inwoners van de armste regio’s in de wereld worden overgebracht naar Qatar, waar ze voor een hongerloon in loodzware omstandigheden de nieuwe stadions moeten bouwen.

Volgens ‘The Guardian’ zouden er sinds 2010, toen Qatar het WK toegewezen kreeg, al meer dan 6.500 arbeidsmigranten zijn overleden. Er werd meermaals tot een boycot opgeroepen, tevergeefs. FIFA-voorzitter Gianni Infantino minimaliseerde het aantal doden nog in mei van dit jaar, met beschuldigingen van een doofpotoperatie tot gevolg. Infantino had het over drie doden, zoals te zien is in de video hieronder.

Amnesty International heeft al samen met mensenrechtenorganisaties en groepen voetbalfans opgeroepen om een herstelprogramma van minstens 440 miljoen dollar op te richten.

Naast het sportieve luik verliep de aanloop naar de start van het WK evenmin vlekkeloos. Zo noemde de WK-ambassadeur in Qatar Khalid Salman homoseksualiteit “een mentale afwijking” tijdens een interview met de Duitse televisiezender ZDF. Dat werd afgebroken, zoals te zien is in de video hieronder.

Het hoofd van de organisatie van het WK zei eind vorig jaar al dat homo’s welkom zijn in Qatar, maar dat ze niet hand in hand op straat mogen lopen. Bekijk hieronder het fragment van het interview waarin Nasser al-Khater die uitspraak deed.

Van persvrijheid hebben de Qatarese autoriteiten ook geen kaas gegeten. Zo moest een Nederlandse camerajournalist van de politie ter plekke beelden verwijderen van zijn telefoon. “Dit kan niet”, reageerde de journalistenvakbond NVJ. Ook werd een Deense cameraploeg tijdens een liveverslag belaagd door Qatarese beveiligers.

Op organisatorisch vlak loopt het evenmin van een leien dakje. Zo lukte het vele fans om gratis het stadion binnen te geraken voor de matchen tussen Nederland en Senegal en die tussen Engeland en Iran. Dat was te wijten aan computerproblemen, zoals te zien is in videobeelden.

Maar als je regenboogkleuren draagt als supporter, dan mag je het stadion niet in: “‘Het is een verboden symbool’, zei de security.” De fan die werd tegengehouden getuigt over de situatie in de video hieronder.

En dan is er natuurlijk nog de heisa rond de ‘One Love’-armbanden. Verschillende kapiteins wilden die dragen als oproep voor meer inclusie en diversiteit. Dat was niet naar de zin van FIFA, waarna ook het woord ‘LOVE’ in de binnenkraag van het wit uitshirt van de Rode Duivels sneuvelde.

Tijdens een persconferentie op dinsdag wilde Jan Vertonghen zich niet mengen in het debat rond het standpunt van de FIFA. “Ik ben bang dat ik morgen niet op het veld sta als ik hier iets over zeg”, zegt hij in de video die hierboven te bekijken is.

Hoewel oorspronkelijk was aangekondigd dat de verkoop van alcohol in en bij WK-stadions in Qatar geen probleem zou zijn, kwam de organisatie vlak voor de start terug op haar belofte. Volgens ‘Daily Mail’ komt het alcoholverbod er op aandringen van de Qatarese koninklijke familie, die de absolute macht heeft in het emiraat. ‘VTM NIEUWS'-reporter Birgit Herteleer noemt het voorval “pijnlijk” in haar verslag vanuit Qatar dat hieronder te bekijken is.

De voetbalfans die afzakten naar Qatar, maar niet in een peperduur hotel overnachten, komen bovendien terecht op halve werven. Zo was de ‘Fan Village Cabins Free Zone' in hoofdstad Doha niet op tijd klaar, met bergen bouwmateriaal, onafgewerkte ruimtes en een achtergelaten wc-pad tot gevolg. De videobeelden spreken voor zich.

Naast de wanprestatie van Qatar is de grootste sportieve blunder voor Argentinië. Lionel Messi maakt dit jaar voor het laatst kans om de wereldbeker te winnen met zijn ploeg, maar tijdens de eerste match op het WK botste de Argentijnen tegen een uiterst efficiënt Saudi-Arabië. De pijnlijke eindscore: 1-2 voor de Saoedi’s.

En de FIFA-baas Gianni Infantino? Die is niet opgezet met de kritiek. Tijdens een felle persconferentie aan de vooravond van het WK noemde hij de kritiek op de werkomstandigheden van arbeidsmigranten “ontzettend onrechtvaardig”. Bekijk hieronder een fragment van de bewuste persconferentie.

“Alleen maar kritiek leveren op Qatar is provocatie. Dan bereik je het tegendeel van wat je beoogt”, aldus de Zwitser. Birgit Herteleer van 'VTM NIEUWS’ polste in Qatar naar reacties. Bekijk hieronder haar verslag.

