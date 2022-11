Opvallende beelden die wenkbrauwen doen fronsen: huurt Qatar fans in om WK-sfeer te creëren?

WK voetbalIn Qatar heerst al volop een WK-sfeertje. Althans, dat is wat bovenstaande beelden toch doen uitschijnen. Duizenden mensen trokken er de straat op in truitjes van allerhande WK-deelnemers. Maar op sociale media worden vragen gesteld bij de oprechtheid van veel van die fans én de rol van de WK-organisatie.

“De beste Belgische speler? Vincent Kompany!”

Twee mannen, een vrouw en vier kinderen schreeuwen het in een microfoon terwijl ze gefilmd worden (zie video boven). Allemaal zijn ze getooid in een truitje van de Rode Duivels of toch een rood T-shirt. Maar dat Vincent Kompany al een tijdje geen voetballer meer is, was hen dus ontgaan.

‘t Is een van de voorbeelden die socialmediagebruikers sterken in hun overtuiging dat niet alle ‘supporters’ die nu al in Qatar rondlopen, even oprecht fan zijn.

Volledig scherm Links: een fan in de Braziliaanse kleuren. Rechts: fans in shirts van de Rode Duivels. © REUTERS/Social

Optocht

Op social media als TikTok en Instagram worden dezer dagen gretig beelden gedeeld van grote groepen fans in Doha, de hoofdstad van Qatar. Vorige vrijdag was daar een optocht waarbij enorme groepen fans van de deelnemende landen verzamelden en in de kleuren van dat land een lange stoet vormden. Meestal worden zo’n evenementen heel streng opgevolgd door de ordediensten, nu keken die iets discreter toe.

Aan enthousiasme was er alleszins geen gebrek. Het resultaat zijn best indrukwekkende beelden, die ondertussenal door miljoenen mensen bekeken zijn. Maar veel mensen zijn het erover eens: het lijkt allemaal net iets te perfect. Veel socialmediagebruikers schrijven ook hetzelfde: bij veel landen lijken de fans helemaal niet op mensen uit dat land.

Volledig scherm Er liepen ook heel wat fans in de kleuren van de Duitse nationale ploeg mee in de optocht. © REUTERS

Volgens het Franse persbureau AFP waren velen onder de fans eigenlijk locals, mensen uit India en arbeidsmigranten die door de WK-organisatie betaald werden om hun opwachting te maken en zo vooral ook de schijn te wekken dat er al veel fans zijn en dat er al een WK-koorts heerst. Eén van de organisatoren van de optocht ontkent dat ook niet. “Maar de arbeiders in Qatar houden ook van voetbal en ze hebben veel tickets voor de wedstrijden gekocht”, aldus de man, die anoniem wenste te blijven.

Volledig scherm Enkele fans in de Argentijnse kleuren tijdens de optocht. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Lees ook: