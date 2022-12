Opnieuw tumult bij Argentijnse spelersvrouwen: vrouw van Lautaro Martínez naar ziekenhuis omdat ze glas in drankje opmerkt

WK voetbalHet is niet het WK voetbal van de Argentijnse spelersvrouwen. Nadat ze eerder in het holst van de nacht hun vijfsterrenhotel waren ontvlucht, was de vrouw van Lautaro Martínez in hevige paniek en trok ze naar het ziekenhuis omdat ze tijdens het uitgaan dacht dat ze stukjes glas had ingeslikt.

Terwijl alles naar wens loopt voor Messi en co. op dit WK, is het voor de Argentijnse spelersvrouwen niet allemaal rozengeur en maneschijn. Dinsdagavond was Agustina Gandolfo - de vrouw van Inter-spits Lautaro Martínez - helemaal in paniek. De 26-jarige zakenvrouw vierde in een discotheek hoe de Argentijnen zich ten koste van Kroatië hadden geplaatst voor de finale.

Een fijn feestje, tot ze plots stukjes glas in haar drankje opmerkte. En vreesde dat ze al een deel had ingeslikt. Ze zocht hulp en trok naar het ziekenhuis. Na onderzoek kwamen er geen abnormale zaken aan het licht. Her en der werd geopperd dat Gandolfo misschien zelf het glas in haar drankje had gedaan. “Een schande”, beet ze wat later van zich af op Instagram. “We hebben klacht neergelegd en er zijn getuigen in de dansclub.”

Eerder verlieten ze in holst van de nacht vijfsterrenhotel

Het is de tweede maal dat er rumour is bij de Argentijnse spelersvrouwen. In de nacht van 2 op 3 december - de avond voor de achtste finale tegen Australië - liep het ook al fout. Rond 22u viel de stroom uit in het Waterfront Hotel in Lusail - waar een groot deel van de WAG’s en andere gezinsleden verbleven. Toen de gasten zich verzamelden in de lobby en om uitleg vroegen, kon niemand van het personeel informatie geven. Bovendien was er rookontwikkeling, waardoor ook de paniek toenam. Zeker aanwezig in het hotel op dat moment: Rocio Esposito Suarez (vrouw van Gerónimo Rulli), Maria Julia (vrouw van Marcos Acuña), Linda Raff (vrouw van Papu Gómez), Agustina Bascerano (vrouw van Germán Pezzella), Camila Galante (vrouw van Leandro Paredes) en Jorgelina Cardoso (vrouw van Angel Di Maria). De vader van verdediger Juan Foyth, een ingenieur, ging zich met de zaken bemoeien en vroeg toestemming om de infrastructuur te bekijken, maar ook hij vond de oorzaak niet.

De partners en familieleden van de Argentijnse voetballers eisten naar een ander hotel te worden overgebracht. Voor een prijs van 800 euro per nacht hadden ze een betere behandeling verwacht. En hoewel twee uur later - rond middernacht - de elektriciteitsissues mondjesmaat werden opgelost, kon het personeel hen niet meer op andere gedachten brengen. Er werd samengezeten, onderhandeld en naar een oplossing gezocht. Die werd gevonden. Rond 2 uur arriveerden er minibusjes om ze naar andere accommodaties te brengen.

De reden voor het vertrek was geen impulsieve beslissing, eerder een opeenstapeling van tekortkomingen. Tijdens de eerste twee weken van hun verblijf kwamen veel problemen aan het licht. Zo was er kritiek op onder meer de hygiëne: de kamers werden onvoldoende gepoetst. Ook was er vaak geen warm water en was het ontbijt van bedenkelijke kwaliteit. De spelersvrouwen lieten al aan het management weten dat ze hun geld terug willen.

