Opluchting bij Oranje! Nederland begint met late, maar al bij al verdiende zege tegen Senegal aan WK

Oranje is met een zege aan het WK in Qatar begonnen. Tegen Senegal leken de Nederlanders zich lang te moeten neerleggen bij een draw, tot Cody Gakpo in de slotfase de ban brak met een rake kopbal. Dankzij Davy Klaassen werd het zelfs nog 0-2.

“I think we can come an end.” Bondscoach Louis van Gaal was voor de start van het WK duidelijk: hij is voor niets minder dan de wereldtitel naar Qatar afgezakt. Vandaag kreeg zijn Oranje met Senegal de winnaar van de Africa Cup als eerste tegenstander voorgeschoteld. De spitspositie werd bij Nederland ingevuld door Antwerp-aanvaller Vincent Janssen, Noa Lang (Club) begon op de bank en zou daar ook de hele wedstrijd blijven zitten.

Van bij het begin was duidelijk dat Senegal niet naar het Al-Thumama Stadium was gekomen om zich in te graven. Met veel enthousiasme maakten ze het Oranje zeker in het eerste kwart van de wedstrijd niet gemakkelijk, al kwam de schaarse dreiging wel van onze noorderburen. Bergwijn kwam al na een handvol minuten net te kort om binnen te duwen, De Jong talmde dan weer te lang na een scherpe counter. Senegal wist daar slechts enkele bescheiden poginkjes tegenover te zetten en zo gingen we rusten bij 0-0.

Volledig scherm © AP

Het moest dus in de tweede helft gebeuren voor Nederland, maar de troepen van Van Gaal slaagden er nooit in het Senegalese blok uit verband te spelen. Het grootste gevaar kwam zelfs van Senegal: zowel Dia als Gueye vonden Noppert op hun weg. Van Gaal gooide Memphis nog in de strijd ten koste van Janssen, maar het was Gakpo die voor een diepe zucht van opluchting zorgde. Na een heerlijke voorzet van De Jong was de aanvaller van PSV sneller op de bal dan Mendy om binnen te koppen.

Diep in de toegevoegde tijd legde invaller Klaassen na opnieuw matig keeperswerk van Mendy nog de 0-2-eindstand vast en zo begon Nederland met een al bij al verdiende zege aan het WK in Qatar. Is Oranje na een finaleplaats in 2010, een halve finale in 2014 en een afwezigheid in 2018 vertrokken voor een nieuwe hoofdrol?

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Speel mee met het Gouden WK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Nederland leeft vol zelfvertrouwen toe naar eerste WK-match

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.