Opgefokte Messi, die ook sneert naar Louis van Gaal, zoals we hem nog niet vaak zagen: “Waar kijk je naar, idioot?”

De spanningen liepen hoog op na Nederland-Argentinië . Ook bij Lionel Messi. Zo ging de ster van La Albiceleste na de strafschoppenreeks even in discussie met Louis van Gaal en ook tijdens een televisie-interview namen de irritaties de bovenhand.

Messi was andermaal de grote man bij Argentinië. Hij gaf een héérlijke assist voor de 0-1, scoorde de 0-2 vanaf de stip en ook in de strafschoppenreeks faalde hij niet. Messi mag blijven dromen van zijn eerste wereldtitel, maar de ster van PSG ergerde zich duidelijk ook flink tegen Oranje. De kwartfinale leek bij momenten dan ook eerder op een ordinaire schoppartij.

Na de penaltyreeks ging Messi aan de zijlijn even in discussie met Nederlands bondscoach Louis van Gaal. “Hij beweert dat mooi voetbal brengt, maar laat zijn team gewoon lange ballen trappen”, aldus de Argentijn, die nadien ook in de clinch ging met een Oranje-speler tijdens een televisie-interview met TyC Sports. Naar verluidt ging het om Wout Weghorst. “Waar kijk je naar, idioot?”, snauwde Messi hem toe, waarna de journalist ‘Leo’ moest kalmeren.

Quote Deze scheids­rech­ter hoort niet bij zo’n belangrijk duel. Je kan als speler niets meer zeggen, want je krijgt meteen een kaart. De FIFA moet dit bekijken Lionel Messi

Messi werd - niet geheeld verrassend - uitgeroepen tot Man van de Match. En in dat interview uitte hij nog even zijn ongenoegen over scheidsrechter Mateu Lahoz. “Ik denk dat iedereen wel heeft gezien hoe het is gelopen. We vreesden er voor de wedstrijd al voor, omdat we weten hoe hij wedstrijden leidt. Je kan als speler niets meer zeggen, want je krijgt meteen een kaart. Dat is heel frustrerend. De FIFA moet dit bekijken. Zo’n scheidsrechter hoort niet bij zo’n belangrijk duel.”

Messi loofde tot slot ook de mentaliteit van zijn ploegmaats. “We weten hoe we moeten vechten en dat hebben we vandaag gedaan. We gaan opnieuw door, dat is het mooiste wat er is. We laten elke wedstrijd zien welk verlangen er in deze groep zit.”

Volledig scherm Messi in discussie met Van Gaal. © REUTERS

