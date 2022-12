Ook Marokkaanse voetballers feestelijk onthaald in Rabat, straks huldiging bij koning

Voor de eer en voor een dikke transfer: kleine finale biedt Marokkaan­se en Kroatische spelers nog laatste kans om marktwaar­de op te trekken

De heilige graal, die ligt niet meer binnen hun bereik. Maar het brons nog wel en dus gaan de spelers van Marokko en Kroatië er vanmiddag nog één keer voor. Niet alleen voor de eer, maar ook voor het geld, want wie zich op het WK in de etalage speelt, zal hot zijn op de transfermarkt wanneer die over twee weken opengaat. Al is de timing van het WK in dat opzicht niet zó gelukkig.

