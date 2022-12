Ooit afgeremd door Courtois en Haaland is niet z’n beste vriend: wat u moet en mag weten over Bounou, die gisteren ook na match voor mooi moment zorgde

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geboren in Canada

Yassine Bounou werd op 5 april 1991 geboren in... Montréal. Canada dus. Toen hij drie was, besloten zijn Marokkaanse ouders met het gezin naar Casablanca te verhuizen. Aan talent geen gebrek, want vijf jaar later vervoegde Bounou Wydad Casablanca - de 22-voudige landskampioen en grootste club van Marokko. Pas na zijn tijd bij Atlético - daarover lager in dit artikel meer - veranderde hij de naam op zijn shirt. ‘Bounou’ werd ‘Bono’. Een reden gaf hij daar nooit voor. Maar door zijn nu al geweldig WK is het wel dankbaar voor de Engelse pers: “Bono van U2 is sinds kort de op één na beste Bono ter wereld”, klinkt het onder meer.

Bounou schittert op het WK in Qatar met Marokko. De eerste jaren van zijn leven bracht hij door in Canada.

Haaland is z’n vriend niet

In maart vorig jaar ging ‘Bono’ in de clinch met Erling Haaland. In het Champions Leagueduel tussen Sevilla en Dortmund pakte de doelman een penalty van de Noorse spits. Hij was zo uitzinnig van vreugde dat hij naar Haaland liep en volgens liplezers en enkele goede luisteraars ‘Kiricocho’ riep. Kiricocho is de naam van een fanatieke supporter van de Argentijnse eersteklasseclub Estudiantes de La Plata. Enig probleem: bij elke training waar hij aanwezig was, liep een van de spelers een blessure op en zijn naam werd daarom gebruikt als een manier om de tegenstander ongeluk toe te wensen. De coach van La Plata zette Kiricocho zelfs in om de tegenstander te verwelkomen... sluwe zet.

Ooit gescoord in minuut 94

Bounou z’n job is om goals te voorkomen. Maar hij weet ook hoe het voelt om te scoren. In 2021, in volle coronacrisis, zorgde hij voor dolle taferelen door in minuut 94 de gelijkmaker te scoren voor Sevilla tegen Real Valladolid. Na een corner kreeg Bounou de bal met het nodige geluk voor zijn voeten, waarna hij met links hard en zuiver uithaalde. De bal verdween in doel, de Marokkaan en z’n ploegmaats mochten vieren. De beelden:

Afgeremd door... Courtois

Z’n eerste club in Spanje was Atlético Madrid, maar door de concurrentie van ene Thibaut Courtois kon Bounou daar niet doorbreken. Via Girona belandde de keeper bij Sevilla, waar hij onbetwist titularis en prijzenpakker werd. Bounou won met de Andalusiërs in 2020 de Europa League, maar kent nu op clubniveau wel een mager seizoen. Sevilla staat pas op een 18de plaats in La Liga.

Verdwijntruc tegen de Rode Duivels

Tegen de Rode Duivels speelde Bounou niet op dit WK. En dat was zeer opvallend, want hij zong het volkslied wel nog mee met zijn ploegmaats óp het veld. Maar daarna verdween de keeper naar binnen en moest tweede keeper Monir El Kajoui zich klaarmaken om toch te starten. Een opvallende verdwijntruc van Bounou, die ook veel commentatoren was ontgaan. Na de wedstrijd werd gemeld dat Bounou zich plots onwel voelde en daarom aangaf dat hij niet kon spelen.

Bounou en zoontje Isaac.

