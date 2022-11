Onze Oranje-watcher ziet Nederland al slaapwandelend de groepswinst pakken: “De toplanden hoeven niet bang te zijn”

Zelfs tegen het al uitgeschakelde Qatar speelde Nederland met de handrem op. Zakelijker dan de 2-0 tegen het gastland komen de zeges niet. Weer geen vuurwerk dus, ondanks de eerste basisplek voor Memphis Depay. Ach, het was ruim voldoende voor de eerste plaats in Groep A. Maar of dit Oranje de grote landen angst inboezemt? Zeker niet.

Na stroeve matchen tegen Senegal en Ecuador, goed voor een 4 op 6, verwachtte heel Nederland tegen Qatar spektakel. Minder Teun Koopmeiners en Marten de Roon, meer Xavi Simons en Noa Lang. Van Gaal deed precies het tegenovergestelde. De bondscoach schonk Memphis Depay voor het eerst dit WK een basisplaats, tegelijkertijd stapelde hij de degelijkheid op. Alsof hij opzettelijk tegen analytici en media in wilde gaan.

“Natuurlijk hoop ik dat het spel aantrekkelijker wordt”, kondigde Van Gaal voor de match aan. Maar jongens toch, wat werd dit een non-match. Natuurlijk ook omdat Qatar te min is om weerstand te bieden. Maar je verwacht dan dat Nederland van gretigheid zijn tegenstander van de mat blaast. Gewoon om een punt te maken of de toenemende kritiek uit eigen land te doen verstommen.

Lichtpunt Gakpo

In de plaats van vertrouwen tanken, presenteerde Nederland zich bijzonder plichtmatig. Het pakte slaapwandelend de groepswinst. Oase in de oranje woestijn is dit toernooi Cody Gakpo. Iemand die wel een zekere onbevangenheid en frisheid uitstraalt. Voor de derde wedstrijd op rij tekende hij voor de 1-0. Een keurige plaatsbal met zijn rechter. “We winnen, daar gaat het om”, zei de gewilde PSV-aanvaller na afloop.

Verder is dit Oranje vooral een elftal vol werkers. Dumfries, Klaassen, De Roon en de invallers Weghorst, Koopmeiners en Vincent Janssen, spits van Antwerp, zijn niet de spelers waarvoor je naar een stadion komt. Toveren kunnen ze niet.

Frenkie de Jong kan dat. De middenvelder van Barcelona, zoals meerdere spelers in Qatar ziekjes door de airco, maakte er vroeg in de tweede helft 2-0 van. Match beslist. En toch hield Louis het slot op de deur. Nationaal troetelkind Xavi Simons bleef op de bank, net als Noa Lang. Waarom toch? Van Gaal liet niet in zijn kaarten kijken. “Ik wil geen spelers vergelijken”, zei hij tegen de NOS. “Als ik dat ga doen, moet ik dus ook negatieve opmerkingen plaatsen en dat doe ik niet. Iedere speler heeft een andere kwaliteit. Wat ik tegen Xavi heb gezegd? Dat blijft tussen ons.”

Quote Het shirt van het Nederlands elftal weegt blijkbaar zwaar Louis van Gaal over het gebrek aan vorm bij zijn spelers

Zwaar shirt

De 3-0 die Berghuis scoorde op assist van Janssen werd afgekeurd wegens voorafgaand hands van Gakpo. Daarna mikte Berghuis nog eens op dat lat. Daar bleef het bij. “Het was systeem tegen systeem (5-3-2 tegen 5-3-2, red.) en dan krijg je meer schaken”, zei Van Gaal. Iets wat hij eerder al had voorspeld. Verder erkende hij eens te meer dat het beter kan. “Het shirt van het Nederlands elftal weegt blijkbaar zwaar”, zei hij daarover. “Dat zie je bij verschillende spelers. Gakpo heeft er niet zoveel last van, zie ik.”

Het kan niet anders dan dat Van Gaal beseft dat dit Nederland de toplanden voetballend niet aankan. De pure klasse en de vorm van in juni, toen de Rode Duivels in Brussel met 1-4 verslagen werden, ontbreekt simpelweg. Hij weet dat Oranje het moet hebben van zijn collectief. Dat het een zo fit mogelijke Memphis zal nodig hebben om zo ver mogelijk te geraken. Dat het zich tegen de toplanden vooral moet tonen als een ploeg zijn die moeilijk te verslaan is. Hakken in het zand.

Maar of een Frankrijk, Brazilië of Spanje van dit Nederlands elftal bang moeten zijn? Neen, toch.

