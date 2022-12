Onze chef voetbal ziet hoe ‘happy end’ voor Messi allesbehalve zeker is: “Wordt het Disney of Tarantino?”

Tweehon­derd­tal arresta­ties in Brussel en Antwerpen na WK-ver­lies Marokko

Winst of verlies, het maakt voor de relschoppers niets uit: ook na de door Marokko verloren halve finale tegen Frankrijk gisteravond zochten jonge Marokkaanse ‘supporters’ in Brussel en Antwerpen de confrontatie met de politie op. Vooral in de hoofdstad liep de situatie weer uit de hand. De politie moest het waterkanon en traangas inzetten, in Antwerpen werd enkel kortstondig een waterkanon gebruikt. In beide steden werd een honderdtal arrestaties verricht.

15 december