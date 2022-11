Ondanks operatie van bijna 250 miljoen euro eigenlijk al opgegeven: waarom Real op het WK zal supporteren voor Eden Hazard

WK voetbal Jürgen Klopp gaat minuten­lang los over WK in Qatar: “We lieten dit twaalf jaar geleden al gebeuren”

Jürgen Klopp schoof gisteren aan om vooruit te blikken op de wedstrijd die Liverpool zondag speelt tegen Tottenham Hotspur, maar tijdens zijn persconferentie ging het daar uiteindelijk nauwelijks over. Toen de trainer een vraag kreeg over het aanstaande WK in Qatar, liet hij zich helemaal gaan. Bekijk de video hierboven.

5 november