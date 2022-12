Onbedoeld triggerde Van Gaal de verkeerde: dit ging vooraf aan de uitbarstingen van een furieuze Messi

WK voetbalHet was een Lionel Messi hoe je hem nog nooit zag, meteen na de verhitte match tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal . Maar waarom was hij zo opgefokt? Dat heeft alles te maken met enkele (uit de context getrokken) uitspraken van Louis van Gaal. Messi die niet meedoet bij balverlies? Geen teamspeler? Dat wilden hij en z’n ploegmaats maar al te graag ontkrachten.

KIJK. Messi opgefokt? Dat komt door deze quotes van Van Gaal

Lionel Messi was kwaad. Erg kwaad op Louis van Gaal. Na de strafschoppenreeks in de kwartfinale tussen Argentinië en Nederland liepen de gemoederen hoog op. Messi ging in discussie met de bondscoach van Oranje en zei ook: “Hij beweert dat hij mooi voetbal brengt maar laat zijn team gewoon lange ballen trappen.” Ook Wout Weghorst - “Waar kijk je naar, idioot?” - moest het ontgelden. On-Messi’s. En dat heeft alles te maken met... Louis.

KIJK. Wout Weghorst wil spreken met Messi, maar die wil dat niet: “Waar kijk je naar, idioot?”

Als Louis van Gaal spreekt, dan is dat altijd met de nodige vermaak en show, maar ook tactische mindgames en verbaal geprikkel. Alles om het geloof in dat ene doel - wereldkampioen worden - over te brengen op z’n eigen spelers en de Nederlandse bevolking. Maar als Van Gaal spreekt, luistert de hele wereld. Óók de Argentijnen.

Een klein plusje

Tijdens een interview met de NOS dinsdag kwam op een gegeven moment het onderwerp-Messi aan de beurt. Van Gaal bejubelde hem continu, maar zei ook: “In balbezit van de tegenstander speelt hij niet erg veel mee. Dus daar liggen kansen voor ons. En hij vult zijn positie heel anders in dan ik zou willen van míjn nummer 9.” Dus je zou zelf liever een teamspeler willen, concludeert de interviewer, maar de vraag gaat half verloren in de wind. “Ja”, zegt Van Gaal. “Ik zou hem eerder op de ‘tien’ zetten.” Helemaal op het einde laat Van Gaal zich ontvallen dat Messi in de halve finale van 2014 “geen bal” heeft geraakt. “We willen revanche.” Voorts vertelt de bondscoach hoe goed hij Messi wel niet vindt. Maar dat is niet wat de Argentijnen gaan onthouden, zo blijkt.

KIJK. Deze uitspraken gingen vooraf aan uitbarstingen van Messi

Twee dagen later - daags voor de clash met Argentinië - staat Van Gaal de internationale pers te woord. Van Gaal slingert de ene na de andere oneliner de wereld in. Het is vooral volkstheater. Maar over Messi en Argentinië zegt hij niks opmerkelijks of potentieel provocerends. De beleefdheid regeert. Als hij gevraagd wordt naar de voorbereiding van Oranje op strafschoppen, legt Van Gaal uit dat hij “een klein plusje” heeft geprobeerd te halen ten opzichte van de Argentijnen. Voorts zegt hij niets wat de tegenstander zou kunnen helpen. Denkt hij...

Want het kwaad is wel degelijk geschied. Bij Argentinië staan ze al quasi op hun achterste poten. Argentijns bondscoach Scaloni en zijn stafleden hebben op mentaal vlak hun huiswerk richting de spelers al gemaakt. Het zeven minuten durende interviewtje dat Van Gaal aan de NOS gaf, is niet alleen in de Argentijnse media verschenen, óók in het kamp van Messi & co. De vertaling is opgediend in delen, soms vakkundig uit verband getrokken, maar het is voldoende materiaal om de Argentijnen in een vechtmodus te krijgen. Messi die niet meedoet bij balverlies? Geen teamspeler? Geen bal geraakt in 2014? Nederland beter in strafschoppen?

Volledig scherm Van Gaal op de persconferentie. © ANP / EPA

De verkeerde

Op vrijdagavond 9 december in het Lusail Stadion speelt Messi zijn beste wedstrijd van het WK tot nu toe, zichtbaar actiever dan hiervoor, óók in situaties zonder bal. Na de penaltythriller staat keeper Emiliano Martinez briesend voor de camera. “In het voordeel bij penalty’s? Hun bondscoach moet niet zo’n grote mond hebben”, Messi heeft dan al als een asociale straatvechter voor Van Gaal gestaan, een giftig handgebaartje makend naar een verbouwereerde bondscoach. “Niet zoveel praatjes, trainer”, gebaart de vedette, met vuur in de ogen.

Van Gaal, die steeds elk detail op orde wil hebben om zijn eigen spelers te prikkelen, lokte in zijn grote show met enkele quotes onbedoeld de Argentijnen uit hun kot. Vooral Lionel Messi werd getriggerd. Precies de verkeerde...

Gebaar zoals Riquelme Het gebaar van Messi richting Louis van Gaal doet overigens een belletje rinkelen. Hij verwees daarmee naar de manier van vieren van Juan Román Riquelme. Riquelme is een idool van Messi en speelde tussen 2002 en 2005 voor FC Barcelona. Daar was aanvankelijke ene... Van Gaal coach. De twee kenden een moeilijke relatie omdat de Nederlander amper beroep deed op de spelmaker. Deed hij dat wél, speelde hij hem op ongewone posities - zoals de linksback - uit. Met de 'Topo Gigio' - zo de viering heet - wilde Messi dat nog even duidelijk maken.

