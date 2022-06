Oekraïne stap dichter bij WK na zege tegen Schotland: “Speelden voor alle mensen die elke dag afzien”

WK voetbalHet Oekraïnse voetbalelftal vervulde met verve zijn patriottische rol: het team klopte in Glasgow Schotland met 1-3 en blijft in de running voor het WK. Als Oekraïne zondag ook Wales klopt, mag het door de oorlog getroffen land haar ticket voor Qatar boeken. “Deze zege is niet voor mij of het team, maar voor ons land", aldus bondscoach Oleksandr Petrakov.

De Oekraïnse spelers zien die WK-missie van groot symbolisch belang om de soldaten die vechten tegen de invasie door Rusland en alle landgenoten die lijden onder de oorlog moreel te steunen. De ploeg had beloofd zich dubbel te plooien op het veld en hield woord. Tsygankov en Yarmolenko stelden de Schotse keeper al vroeg in de match op de proef.

Even voorbij het halfuur trof Yarmolenko op een sublieme steekpass van ex-Genkspeler Malinovskyi raak. Ook ex-Gentspits Yaremchuk deed zijn duit in het zakje door de 0-2 al kort na de rust binnen te koppen. Schotland drong nog aan en McGregor kon in het slotkwartier milderen, maar Oekraïne maakte op de counter nog ultiem de 1-3 via Dovbyk.

Het openingsdoelpunt van Yarmolenko:

De 0-2 van Yaremchuk:

Na de zege van zijn ploeg was de ontlading bij bondscoach Oleksandr Petrakov natuurlijk groot. “Deze overwinning is niet voor mij of het team, maar voor ons land. Dit is een geweldige zege voor Oekraïne. Het was een collectieve prestatie. De spelers hebben alles gegeven voor de mensen waarvoor we spelen: de mensen thuis, de mensen in de loopgraven en de mensen in de ziekenhuizen. We speelden voor zij die hun laatste druppel bloed geven en elke dag afzien.”

Oekraïne is nu een wedstrijd verwijderd van het WK. Enkel de finale tegen Wales moet nog tot een goed einde gebracht worden. “Dit is één stap richting ons grote doel. We zullen in Wales alles doen wat de mensen van ons verwachten. We zullen de Oekraïense mensen trots maken, want wij zijn extreem trotse Oekraïners.”

Oekraïne kan bij zijn WK-missie op veel sympathie van de neutrale voetbalwereld rekenen. Ook de Schotse fans in het uitverkochte Hampden Park lieten voor de aftrap met luid applaus hun genegenheid blijken wanneer de Oekraïnse spelers gedrapeerd in een grote nationale geel-blauwe vlag het veld opliepen. “Ik liep gisteren door Glasgow, toen een paar Schotse mensen me aanspraken en me veel geluk wensten”, vertelde Petrakov. “Ik wil jullie bedanken, Schotland. Ik zal dit nooit vergeten.”

Volledig scherm De spelers van Oekraïne wilden hun landgenoten een hart onder de riem steken en kwamen met de Oekraïense vlag om de schouders het veld op © Getty Images

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Yaremchuk viert zijn doelpunt met de ploegmaats en de supporters © AFP

