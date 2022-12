Nu al finale vol WK-records voor Messi: Argentijn met 26 matchen alleenheerser én eerste die scoort in alle rondes

Alsof dát nog niet genoeg was, werd Messi met zijn openingsgoal in de finale tegen Frankrijk ook de allereerste speler die in élke ronde van een WK heeft gescoord. En zeggen dat Messi tot voor dit toernooi nog nooit een doelpunt in een knock-outduel op een WK had gemaakt. Het zet zijn impact in Qatar, met 6 goals en 3 assists, nog meer in de verf.