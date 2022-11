“Normaal dat spelers seks hebben voor de match, zolang het geen orgie is”, grapt Luis Enrique, wiens dochter samen is met Ferran Torres

Luis Enrique is een coach die op het WK voetbal goed in z’n vel zit. Na de 7-0 tegen Costa Rica maakte hij opnieuw zijn opwachting op de live streaming-website Twitch. En Enrique, wiens dochter samen is met een van z’n spelers (Ferran Torres), ging geen vraag uit de weg. Al zeker niet wanneer het over seks ging.

Even voor de start van het WK ging de Spaanse bondscoach al in conversatie met fans van ‘La Roja’ op Twitch en dat was zo'n succes, dat hij beloofd had in Qatar opnieuw van de partij te zijn. Ongemerkt ging die passage niet voorbij, zeker niet toen hij de vraag kreeg of hij zijn spelers verbiedt seks te hebben voor de match. “Dat zou ridicuul zijn. Seks voor de match zou ik eigenlijk niet meer dan normaal vinden. Nu ja, als je deelneemt aan een orgie de avond voor de wedstrijd zou ik dat niet ideaal vinden. Maar hey, zeker als clubcoach ga je je spelers de avond voor de match toch niet verbieden seks te hebben? Dat zou me allerminst verontrusten.”

En Enrique ging maar door over het onderwerp. “Als spelers dat doen, dan is het omdat ze dat graag willen doen. Seks is belangrijk. Maar ik herhaal: wel met het gezond verstand erbij! Iedereen met z’n eigen partner. Of toch met diegene met wie hij dat wil doen. Dat is normaal. Toen ik zelf nog voetbalde en thuis was voor de match, deed ik wat ik moest doen. Met mijn vrouw.”

Volledig scherm Ferran Torres klopt Keylor Navas een tweede keer. © ANP / EPA

Opvallend: Sira Martinez Enrique, de oudste dochter van de coach en een talentrijk ruiter die populair is op Instagram, is samen met Ferran Torres. De aanvaller van FC Barcelona was goed voor twee goals tegen Costa Rica en voelt zich duidelijk goed als international. In 32 A-caps zit de amper 22-jarige Ferran al aan 15 goals en twee assists. De talentknaap liet zich al eens erg lovend uit over zijn mogelijk toekomstige schoonvader. “Ik kan enkel maar dankbaar zijn. Hij is zoals mijn vader, de vader van de spelers. Sinds ik in de nationale ploeg zit, heeft hij me op spectaculaire wijze verwelkomd, hij geeft me alle vertrouwen. Da’s wat een speler nodig heeft.”

Ook over die relatie kan Luis Enrique lachen. “Als ik Ferran niet in de basis zet, hakt mijn dochter mijn hoofd eraf”, grapte hij eerder al eens. Of zoals tijdens de Twitch-sessie, op de vraag in welke speler hij het meest van zichzelf terugziet. “Dat is een makkelijke. ‘Mister’ Ferran natuurlijk, anders zou ik mijn dochter kwaad maken.”

Volledig scherm © instagram siramartinezc

Maar het leven heeft Luis Enrique niet altijd toegelachen. Zo verloor hij in de zomer van 2019 een andere dochter, Xana, op negenjarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. “We zullen je elke dag van onze levens missen, met de hoop dat we elkaar in de toekomst zullen zien. Je zal de ster zijn die onze familie de weg wijst”, schreef de familie toen in een communiqué. Enrique liet zich toen even vervangen door Roberto Moreno als bondscoach, om november van dat jaar terug te keren.

Luis Enrique stelde ook dat Spanje nóg sterker kan worden op dit WK. “Ons doel is om zo dominant te blijven spelen. En daarvoor heb je de bal nodig. Je tegenstander raakt zo niet in de match en moet blijven lopen, zodat ze snel vermoeid raken. Tegen Costa Rica was onze pressing exceptioneel goed, alle 16 de spelers die ik ingezet heb deden het geweldig.”

Valse negen

Gevraagd of hij tevreden zou zijn met een halve finale op dit WK, zei Enrique dat dat een mooi resultaat zou zijn maar niet het doel. Hij sprak ook tegen dat zijn ploeg het doet met een zogenaamde valse negen. “Voetbal is een sport vol clichés. Bij deze ga ik een valse mythe ontkrachten. Wij spelen niet met een valse negen. Wij kunnen spelen met Morata, Asensio of Olmo. Zij opereren vanuit hetzelfde gebied, maar hebben elk verschillende kwaliteiten. Het zijn andere spelers. Noem het zoals je wil, maar het is geen valse negen.”

Volledig scherm Asensio en Olmo aan het feest tegen Costa Rica. © ANP / EPA

Als uitsmijter maakte Enrique nog een grapje over het grote aantal volgers van de livestream. “Jullie zijn met 106.000 zeg. Omdat ik altijd te horen krijg dat ik een echte vaderfiguur ben, ga ik wel niet weten hoe ik al die maandelijkse kinderuitkeringen ga betalen.”

