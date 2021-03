Noorse voetballers maken statement tegen WK in Qatar met opvallende shirts: “Mensenrechten, op en naast veld”

WK voetbal Qatar schendt mensenrech­ten, maar boycotbewe­gin­gen WK 2022 roepen in de woestijn: “FIFA heeft iedereen gegijzeld”

16 maart De Belgische voetbalbond communiceert vandaag op zijn site uitgebreid waarom het tegen een boycot van het WK 2022 in Qatar is. Dat WK kwam onder vuur te liggen na de onthulling dat de voorbije tien jaar al 6.500 arbeidsmigranten in Qatar stierven. Er ontstond een boycotbeweging, maar die roept wat in de woestijn. Experts over het morele dilemma: “Een boycot direct na de toewijzing had wél kunnen werken, nu is het te laat. De stadions staan er, de doden vielen helaas al.”