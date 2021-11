Noorse bondscoach leeft mee met Van Gaal, “maar het was erger geweest voor Nederland als dit Frenkie de Jong was overkomen”

De Noren hebben moed getankt. ‘Down and out’ werd plots springlevend na het verrassende gelijkspel van Nederland tegen Montenegro. Plots staan de Noren op één match van Qatar, de ploeg van Stale Solbakken is klaar voor een finale in De Kuip. “Dat gelijkspel van Nederland verbaasde me wel een beetje”, bekende Solbakken. “Maar nu hebben we wel weer een kans, al wil dat niet zeggen dat we Nederland zomaar opzij zullen kunnen zetten. We spelen tegen één van de beste teams van Europa.”