Nooit was David groter dan Goliath, tieners krijgen kans en finale vol records voor Messi: enkele opvallende WK-statistieken

Vanaf het eerste fluitsignaal was de WK-finale voor Lionel Messi al historisch. Met zijn 26ste optreden op een WK steekt hij Lothar Matthäus voorbij, die 25 wedstrijden op een WK bij elkaar voetbalde. Miroslav Klose kwam ook voor Duitsland tot 24 interlands op een mondiale eindronde. Cristiano Ronaldo is met 22 WK-duels de eerste nog actieve voetballer na Messi, al valt sterk te betwijfelen dat hij binnen 4 jaar nog deel uitmaakt van de Portugese selectie.

Alsof dát nog niet genoeg was, werd Messi in de finale tegen Frankrijk ook de allereerste speler die in élke ronde van een WK heeft gescoord. En zeggen dat Messi tot voor dit toernooi nog nooit een doelpunt in een knock-outduel op een WK had gemaakt. Het zet zijn impact in Qatar, met 7 goals en 3 assists, nog meer in de verf.

De finale in Qatar was overigens de 172ste interland voor Messi. Hij maakte tot dusver 98 doelpunten voor zijn land, met zijn twee doelpunten in de finale als meest recente en meest historische. Messi treedt in de voetsporen van legendes Mario Kempes en Diego Maradona, die Argentinië respectievelijk in 1978 en 1986 wereldkampioen maakten.

Andere opvallende WK-statistieken

• Er waren ‘slechts’ 1.458 schoten. Dat is het laagste aantal sinds Gracenote die statistiek bijhoudt (vanaf 2002). Het gemiddeld aantal schoten per match in Qatar lag op 22,8. Toch werd er veel gescoord. Liefst 172 keer, en dat is een record sinds de uitbreiding van het WK naar 32 teams in 1998. Weinig doelpogingen, maar wel veel goals.

• Het aantal overtredingen: 1.599. Het minste sinds 2002. Wel werden er 227 gele kaarten uitgedeeld, dat is meer dan de vorige drie WK’s. Het aantal rode kaarten - vier stuks - was evenveel dan op het vorige WK in Rusland.

• Nooit was David groter dan Goliath op het WK. Vijftien matchen in Qatar eindigden in een zege van de underdog. In de groepsfase waren er 12 overwinningen van teams die vooraf minder dan 33 procent kans op een overwinning hadden. Saoedi-Arabië-Argentinië (2-1) en Kameroen-Brazilië (1-0) waren de grootste verrassingen. Met de zeges van Marokko tegen Spanje en Portugal en de overwinning van Kroatië tegen Brazilië in de knock-outfase kwamen er nog drie verrassingen na de groepsfase bij. In totaal eindigde zo 24 procent van alle matchen op een onverwachte overwinning van de underdog en dat is een record. Het WK van 2022 doet zo beter dan het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea waar 22 procent van de matchen op een verrassing eindigde.

• Tieners aan de macht. Tien verschillende spelers jonger dan 20 kregen in totaal 20 keer een basisplaats. Een record. Denk maar aan Gavi (18), Jamal Musiala (19) en Jude Bellingham (19).