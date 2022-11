Nieuwste WK-blunder: vele fans zonder ticket gratis de stadions binnen door computerprobleem

Bijna een uur extra tijd op het WK vandaag, hoe kan dat? “Alle beetjes verloren tijd moet ingehaald worden”

Een bordje van de vierde scheidsrechter met 10 minuten extra tijd de lucht in bij Engeland-Iran, 9 minuten blessuretijd in Nederland-Senegal en 8 minuten overspelen in VS-Wales. En dat was dan enkel nog maar wat er op het bordje stond, vaak werd er zelfs nog langer doorgevoetbald. Wordt het WK in Qatar dat van de ellenlange wedstrijden? In totaal is vandaag voor meer dan één helft aan extra tijd aangerekend.

7:15