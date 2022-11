Nieuwe stunt op het WK: Duitsland vergeet match dood te maken en laat zich ringeloren door energiek Japan

WK voetbalNieuwe dag op het WK voetbal , nieuwe stunt. Japan heeft Duitsland een lesje geleerd in groep E. De Mannschaft wervelde 75 minuten lang, maar vergat de match dood te maken. Japan ging er in het slot op en over: 1-2.

Het vorige WK eindigde op een sisser in de groepsfase. De Mannschaft had dus vanaf match één iets recht te zetten in Qatar. De vraag was wat de energieke Japanners vermochten. Duitsland meteen even schrik aanjagen, zo bleek. Maeda dacht de opener te scoren op aangeven van Ito, maar de spits stond buitenspel.

De wereldkampioen van 2014 had zich voor de aftrap al groot getoond met een stil protest bij de groepsfoto. Voetballend deden ze net hetzelfde. Met Manchester City-spel drukten Kimmich en co hun tegenstander met de rug tegen het eigen doel. Bayern-revelatie Musiala wervelde, linksback Raum leefde zich uit.

Volledig scherm Jamal Musiala. © Photo News

Het was Deutschland über alles en van het overtuigendste dat we dit WK al te zien kregen. Japan had weining in de pap te brokken, maar uitgespeelde kansen bleven uit. Gündogan en Kimmich probeerden het vooral vanuit de tweede lijn. Zonder succes, al kon een goal niet lang uitblijven.

Japan-doelman Gonda kwam als een kip zonder kop uit en ging een handje helpen door Raum onderuit te werken in de zestien. Gündogan legde de strafschop simpel binnen. Net voor de rust had Duitsland ook een tweede goal verdiend, maar Havertz duwde vanuit buitenspelpositie binnen.

De pauze veranderde weinig aan het spelbeeld. Duitsland bleef bij momenten heerlijk wervelen: vooral Musiala bevestigde met gracieuze draaibewegingen al het goede wat over hem verteld wordt. Ei zo na scoorde hij de goal van het toernooi door vijf man voorbij te wandelen. Het schot was net iets te onbesuisd.

Volledig scherm © AP

De Mannschaft liet na een tweede keer te scoren. De match doodmaken, het is een kunst. Japan bleef immers moedig meevoetballen en begon bij het ingaan van het slotkwartier plots grip op de partij te krijgen. Neuer moest uit het niets een wereldsave uit z'n mouwen schudden.

Het was een voorbode van wat komen zou. Bij een nieuwe Japanse aanval duwde de Bayern-keeper de bal in de voeten van Roan en die zorgde nu wel voor een doelpunt. Duitsland was het spoor bijster. Bondscoach Flick keek bedenkelijk. Toen Nagano ging lopen en de 1-2 in doel ramde, was het hek helemaal van de dam.

Gary Lineker sprak ooit dat een voetbalmatch 90 minuten duurt en aan het eind de Duitsers winnen. Nu wedstrijden veel langer duren, mag die boutade de vuilbak in. Japan trok de stunt over de streep. Na het debacle in Rusland weer alle hens aan dek voor Duitsland. Zondag is het van moeten tegen Spanje. Slik, Hansi Flick.

Volledig scherm © AP

