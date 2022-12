“Niemand die er wakker van ligt dat saaiste WK-ploeg vliegtuig naar huis heeft gepakt”: Nederlandse pers hekelt ‘poldercatenaccio’ van Oranje na WK-uitschakeling

Einde verhaal voor Louis van Gaal en Nederland op het WK in Qatar. Oranje ging er in de kwartfinales uit tegen Argentinië en dat zorgde natuurlijk voor teleurstelling in de Nederlandse pers. De kritiek op het geleverde spel was nooit veraf, nu is het hek van de dam. Niet alleen Van Gaal, maar ook de spelers moeten het ontgelden. “Oranje liet niets achter op het wereldtoneel. Iets ergers valt niet te bedenken voor voetballand Nederland.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ze spaarden elkaar zelden of nooit op persconferenties en nu Oranje uit het toernooi ligt, is journalist Valentijn Driessen helemaal vernietigend voor Louis van Gaal. Spijkerhard is zijn bijdrage in ‘De Telegraaf’. “Zijn we er met zijn allen toch weer ingetuind. In het verhaal van de rattenvanger van Hamelen, in het verhaal van bondscoach Louis van Gaal. Dat het voetbal zo is geëvolueerd, dat je de Hollandse School overboord moet gooien om wereldkampioen te worden”, begint het.

De zogenaamde Van Gaal-doctrine heeft volgens Driessen gefaald. “De eerste goede tegenstander op het WK maakte gehakt van de doctrine Van Gaal in een spektakelstuk van de bovenste plank. Met de uitschakeling is de derde periode Van Gaal-Oranje in een farce geëindigd. De mooie sprookjesverhalen over de geweldige teamgeest en geplante wereldkampioenzaadjes ten spijt. Oranje: anoniem gekomen, anoniem vertrokken en niemand die er wakker van ligt dat de saaiste WK-ploeg het vliegtuig naar huis heeft gepakt.”

“Wat heeft de derde periode van Louis van Gaal bij Oranje opgeleverd?”, maakt hij verder nog het bilan. “Een lange ongeslagen reeks die uiteindelijk niets voorstelde. Toen het toernooi voor Oranje écht begon, struikelden de procescoach en zijn spelers over de eerste horde. Er is sprake geweest van een hoop ongemakkelijkheid, waarbij niemand bij de KNVB Van Gaal corrigeerde. Sterker, alles en iedereen verschool zich achter de bondscoach, die als eerste Nederlander de bal liever niet had met Oranje.”

KIJK. Van Gaal voor de zoveelste keer in de clinch met Valentijn Driessen: “Natuurlijk vind ik dat ik het goed doe”

Volledig scherm © De Telegraaf

AD: Waarom Weghorst én De Jong en geen Danjuma?

‘Het Algemeen Dagblad’ is iets milder, maar ook daar is het realisme niet ver weg ondanks die plotse comeback. “Oranje leek al in de reguliere tijd dood en begraven bij een 2-0 achterstand. Te weinig stootkracht, weer te veel moeite met het vinden van de vrije man. Aan de overkant twee dolksteken uitgedeeld door Lionel Messi. Het was alleen aan plan B te danken dat het toch nog spannend werd op een moment dat niemand nog een cent voor de Nederlandse kansen gaf.”

Veel meer dan een plan B was er volgens AD ook niet. “Louis van Gaal presenteerde in Zeist zijn WK-selectie en daar werd voor wat betreft één positie toch wat vreemd van opgekeken. Waarom een groep met én Wout Weghorst én Luuk de Jong erin? Twee typische targetmen op een totaal van 26 spelers en – bijvoorbeeld – geen plek voor Arnaut Danjuma? De aanvaller van Villarreal kreeg de boodschap dat hij thuis kon blijven. Net als Donyell Malen, spits van Borussia Dortmund.”

Volledig scherm © AD

Poldercatenaccio

Het ‘NRC Handelsblad’ zag Oranje wonderwel weer tot leven komen tegen Argentinië, “maar we kunnen nu toch naar huis”. De Nederlandse kwaliteitskrant schrijft dat Nederland in Qatar boven haar stand voetbalde. Ook daar weer verwijzingen naar het gehanteerde systeem van Louis van Gaal. “Met zijn ‘poldercatenaccio’ haalde Van Gaal zich de kritiek van binnenlandse en buitenlandse voetballiefhebbers op de hals. Die wuifde de bondscoach vanuit Qatar op zijn eigengereide wijze weg door te stellen dat de wetten in het internationale topvoetbal zijn veranderd.”

“Wie louter naar het resultaat kijkt, kan concluderen dat Oranje een goed toernooi heeft gespeeld”, klinkt het verder. “De selectie was nu eenmaal geen topfavoriet voor de eindzege. Daarvoor beschikt Nederland met alleen Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay over te weinig voetballers van internationale allure. Het was dan ook moeilijk te begrijpen waarom Van Gaal telkens maar weer beweerde dat Nederland wereldkampioen kon worden.”

Volledig scherm © NRC Handelsblad

Volledig scherm © ANP

Tikkie breed

Wat zal blijven hangen van het WK, voor Nederland? Die vraag stelt de ‘Volkskrant’ zich. Het antwoord: “Niet zo heel veel. Ja, de goede teamgeest, de fijne groep spelers, de liefde van en voor de bondscoach, de opkomst van doelman Andries Noppert, de doelpunten van Cody Gakpo en Wout Weghorst. En weer een verloren strafschoppenserie tegen Argentinië, net als acht jaar geleden in de halve finale.”

“Nederland - Argentinië was de totale voetbalgekte. Na een masterclass van maestro Messi veranderde FC Tikkie Breed in geslagen positie in FC Aanval, opportunistisch en effectief: 2-2, inclusief een fascinerende, fabelachtige verlenging. Topspanning. Strafschoppen. En daarin toch verloren. Het voetbal van het Nederlands elftal viel lang te beschouwen als een farce, als een kwelling voor het oog. Maar daarop volgde een wonderlijke slotfase, toen het offensief noodgedwongen totaal was en Wout Weghorst twee keer scoorde.”

Volledig scherm © ANP

‘Voetbal Internationaal’ komt binnen met de kop “Comeback zonder waarde: Oranje uitgeschakeld na penalty’s.” Het voetbalmagazine weet dat Louis van Gaal straks word opgevolgd door Ronald Koeman. “Het Nederlands elftal is, net als in 2014, op het WK na strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië. De ploeg van Louis van Gaal voorkwam met een onvoorstelbare comeback dat het al in reguliere speeltijd kopje onder ging, maar van de vreugde na de dubbelslag van Wout Weghorst is inmiddels niets meer over.”

Volledig scherm © AD

Volledig scherm © Telegraaf

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Louis van Gaal - Cover AD: "Weer zij..." © ANP/AD