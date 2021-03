Nederlands elftal komt morgen ook met statement tegen WK in Qatar

Rode Duivels Exact twee jaar geleden: de tien mooiste seconden uit de Belgische voetbalge­schie­de­nis

2 juli In tien seconden (9,94 om exact te zijn) naar de hemel. De 3-2 van Nacer Chadli tegen Japan staat in het geheugen élke Belgische voetbalfan gegrift. Vandaag is het exact twee jaar geleden dat de Rode Duivels opstonden uit de doden op het WK in Rusland, met één van de beste counters ooit als kers op de taart. Via Courtois, De Bruyne, Meunier en een ‘dummy' van Lukaku viel de bal voor de linker van Chadli en de rest is geschiedenis.