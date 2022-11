Nederland veilt WK-shirts voor arbeidsmigranten in Qatar, ook Rüdiger zet zich in voor het goeie doel

WK voetbalDe shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen tijdens het WK worden online geveild en de opbrengst gaat naar arbeidsmigranten in Qatar. De spelers van Oranje hopen zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van de arbeiders in het gastland van de mondiale eindronde. Ook Antonio Rüdiger zet zich de komende weken in voor het goeie doel.

“Het tot stand komen van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar, dat is niemand ontgaan”, zegt aanvoerder Virgil van Dijk. “Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren. En dat die omstandigheden écht beter moeten, is voor iedereen wel duidelijk.”

De verdediger van Liverpool hoopt dat Oranje in Qatar kan bijdragen aan de veranderingen die al een aantal jaar gaande zijn op gebied van arbeidsrechten. “Vanuit de ‘bestuurskamers’ is al veel gedaan om de situatie te verbeteren, maar wij willen daar vanuit de kleedkamer ook een concrete bijdrage aan leveren”, aldus Van Dijk. “Allereerst door hier op dit wereldpodium aandacht te vragen voor hun situatie. Maar ook door de veilingopbrengst van onze wedstrijdshirts te gebruiken om de in gang gezette verbeteringen mede te financieren.”

De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt in de groepsfase van het WK tegen Senegal, Ecuador en Qatar. De veiling van de wedstrijdshirts begint steeds direct na de aftrap en loopt dan tot het volgende duel. De tenues die het Nederlands elftal tijdens de laatste interlandperiode droeg tegen Polen en België werden ook geveild. Het opgehaalde bedrag van ruim 50.000 euro komt volgens de KNVB eveneens ten goede aan het verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Zij moesten de afgelopen jaren vaak in extreem warme omstandigheden werken aan onder meer de bouw van de stadions.

Rüdiger helpt met WK-premie kinderen in Sierra Leone

De Duitse international Antonio Rüdiger steunt met een deel van zijn WK-premie elf kinderen in Sierra Leone. De 29-jarige verdediger van Real Madrid financiert in samenwerking met de hulporganisatie ‘BigShoe’ behandelingen voor patiënten uit de provinciestad Lunsar, van wie de meesten aan aangeboren klompvoeten lijden.

“In Duitsland heb ik de kansen gekregen die veel mensen in Sierra Leone, het thuisland van mijn moeder, worden ontzegd”, zegt Rüdiger in de verklaring. Hij meldt verder “de bevoorrechte situatie waarin ik me bevind” te waarderen. “Hier helpen is voor mij een erezaak.” In het komende jaar wil Rüdiger de ‘Antonio Rüdiger for Sierra Leone Foundation’ officieel lanceren.

