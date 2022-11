Nadat Engelsen WAGs opzochten in tribunes na klinkende zege, komt uitblinker Rashford met pakkende uitleg voor zijn viering

Iran wil VS uit WK smijten nadat Amerikaan­se voetbal­bond Iraanse vlag zonder embleem toont

Iraanse staatsmedia hebben opgeroepen om de VS uit het WK voetbal te schoppen nadat de Amerikaanse voetbalbond de Iraanse vlag op zijn sociale media heeft veranderd om steun te betuigen aan de demonstranten in Iran. De VS en Iran zijn al jaren gezworen vijanden. Beide landen treffen elkaar morgen in de laatste groepswedstrijd en kunnen zich alle twee nog plaatsen voor de achtste finales.

28 november