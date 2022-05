Na de sneer aan David Beckham hield Gary Lineker voet bij stuk: “Hoeveel miljoenen Qatar me ook wil geven, ik weiger”

WK QatarHij zal er straks bij zijn voor de BBC wanneer het WK op 21 november van start gaat, Gary Lineker. Maar met de volle goesting is het niet. En Qatar moet hem niets vragen, zoals het dat onlangs nog deed om deel uit te maken van het rijtje presentatoren om de WK-loting in goede banen te leiden. “Wat ze me ook willen betalen, het antwoord zal neen zijn.” David Beckham dacht daar alleszins anders over.

In een recent interview met ‘The Sun’ toonde Lineker begrip voor de beslissing van Beckham om zich wel voor de kar van de Qatari te laten spannen. “Zelf zou ik het nooit gedaan hebben”, toonde de presentator van ‘Match Of The Day’ zich afkerig. “Maar het is natuurlijk een zakendeal. Ik veroordeel niet. Wie zou er wel 150 miljoen Britse pond (178 miljoen euro, nvdr) afwijzen? Ik denk heel weinig mensen. Écht heel weinig. Maar ik zou het nooit doen en dat meen ik. Beckham is ook een zakenman. Een hele goeie, trouwens. En een goeie gast die al heel succesvol is geweest.”

Volledig scherm David Beckham voor een wedstrijd in de MLS van Inter Miami, club waarvan hij eigenaar is. © AP

Eind vorig jaar raakte bekend dat Beckham een van de gezichten van het WK 2022 wordt. Ook onder andere Eto’o, Cafu en Ronald de Boer zullen als uithangborden fungeren. Een tien jaar lange deal die Beckham als ‘culturele ambassadeur’ van Qatar dus een slordige 178 miljoen oplevert.

Volgens de New York Times weigerde Lineker de uitnodiging van FIFA-baas Gianni Infantino om de WK-loting actief bij te wonen als presentator. De FIFA kwam dan maar uit bij Jermaine Jenas, ook een ex-voetballer actief als analist bij de BBC. Lineker zal ongetwijfeld teruggedacht hebben aan de felle kritiek die hij kreeg toen hij wel aanwezig was bij de loting voor het WK 2018 in Rusland. Maar ditmaal stelde Lineker dat hij het hypocriet van zichzelf had gevonden, mocht hij na vele kritiek op het gastland erbij geweest zijn in Qatar vorige maand.

Volledig scherm Jermaine Jenas op het podium in Qatar voor de WK-loting met de Amerikaanse presentatrice en ex-speelster Samantha Johnson en ex-speelster Carli Lloyd. © AFP

Lineker uitte al meermaals kritiek op de beslissing om het WK toe te wijzen aan Qatar, land dat al te vaak geassocieerd wordt met homohaat, slavernij en het niet naleven van de mensenrechten. Reden ook waarom menig sponsor van ook de Rode Duivels er straks wegblijven. Zo lieten AB InBev, ING België, koerierbedrijf GLS, warenhuisketen Carrefour en chocolademerk Côte d’Or al weten geen klanten naar het WK in Qatar te zullen brengen.

Lineker vindt wel dat hij louter professioneel zijn plaats heeft in Qatar, wanneer het WK van start gaat. “Die vraag krijg ik steeds: ‘ga je dan ook niet daar?’ Maar ik vind wel dat ik er moet zijn voor mijn job. Journalisten gaan toch ook, dus waarom ik niet? Je moet het niet eens met me zijn - en ik zal altijd een tegenstander van het regime blijven - maar ik ga er niet om iets of iemand toe te juichen. Ik ben geen supporter.”

“We weten dat de bieding corrupt was. We zouden er niet moeten zijn, maar nu dat wel zo is ga ik er ook naartoe om er verslag uit te brengen. Met in mijn achterhoofd de wetenschap dat Qatar te veel fundamentele mensenrechten aan de laars laapt. Daarom dat ze me dus voor niets anders moeten vragen. Hoeveel miljoenen ze me er ook voor willen geven, het antwoord zal neen zijn.”

Volledig scherm © BBC / Nick Eagle

Volledig scherm Gary Lineker en David Beckham. © PhotoNews/AFP