“Mijn vrienden waren er blij mee”: de opvallende reactie van Franse fan die stevig toegetakeld werd door Mbappé

De beelden gingen gisteravond de wereld rond. Kylian Mbappé raakte een Franse fan vol in het gezicht voor Frankrijk-Marokko , waarna de man even knock-out ging en de ster van ‘Les Bleus’ zijn excuses ging aanbieden. De man reageerde intussen en stelt het goed.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Fan is even helemaal van de kaart nadat Mbappé hem vol in het gezicht raakt

De man stond achter de goal op een trommel te slaan en toen hij even niet oplette, kreeg hij een afstandsknal van Mbappé vol in het gezicht. Het licht ging even uit - gelukkig stonden de vrienden van de man klaar om hem te ondersteunen. En even later ook Mbappé zelf: de superspits kwam zich persoonlijk excuseren bij de fan.

Het Franse medium RMC Sport kon de man na afloop nog even spreken. Alles ging goed met hem en hij kreeg de bal die hij in z’n gezicht kreeg ook mee naar huis. “Maar ik ben wel even knock-out gegaan”, zei hij. “Ik zag de bal echt niet aankomen en kreeg hem vol in m’n gezicht. Ik hoorde de mensen rond mij wel de naam van Kylian roepen, maar meer niet.”

Bij TF1 voegde de man er nog aan toe dat “zijn vrienden blij waren” dat het incident zich had voorgedaan. “Daardoor hebben ze Mbappé van héél dichtbij kunnen zien”, lachte hij. “Ze konden hem zelfs aanraken. Ik herinner me niet veel van dat moment. Het licht was echt even helemaal uit. Maar ik vind het natuurlijk een mooi gebaar dat hij zich is komen excuseren. Hopelijk wil hij de bal nog signeren, dat zou fantastisch zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Onze analist Degryse: “Deed me terugdenken aan België - Frankrijk in Rusland”