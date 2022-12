“Mijn aandeel bij onze eerste goal tegen België? Groot”: in 2018 de halve finale met Rode Duivels, nu flikt videoanalist Moussa El Habchi het met Marokko

Bekende Amerikaan­se sportjour­na­list sterft kort na kwartfina­le Nederland-Argentinië in Qatar

Een Amerikaanse sportjournalist die verslag deed van het WK, Grant Wahl, is vrijdag in Qatar overleden. Dat melden de Amerikaanse voetbalbond en zijn echtgenote Céline Gounder. De broer van de 48-jarige journalist beweert dat hij vermoord is vanwege steun aan de LGBTQ+-gemeenschap. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse voetballiga US Soccer zegt "diepbedroefd" te zijn door zijn overlijden.

