Mexicaanse topbokser ontketent Twitterrel nadat hij Lionel Messi schoffeert, Sergio Agüero dient hem van repliek: “Jij kent niets van voetbal”

WK voetbalTopbokser Canelo Álvarez is boos. Erg boos, zelfs. De 32-jarige Mexicaan zag beelden uit de Argentijnse kleedkamer nadat Messi & co zijn land hadden verslaan op het WK en daarop zag hij iets wat hem totáál niet zinde. Met een overdreven reactie als gevolg. Zelfs Sergio Agüero dient hem nu van repliek.

KIJK. Zo barstte het feest in de Argentijnse kleedkamers los

Dolle vreugde was het, na de deugddoende 2-0-zege van Argentinië tegen Mexico. Na de goals van Lionel Messi en Enzo Fernandez, maar ook na de wedstrijd in de Argentijnse kleedkamer in het Lusail Stadium werd er nog flink verder gevierd. En het was na het zien van die beelden, dat Canelo Álvarez net niet uit zijn vel sprong.

“Hebben jullie ook gezien hoe Messi de vloer aan het kuisen was met onze vlag en ons shirt?”, zo vroeg Álvarez, de huidige WBC, WBO, WBA en IBF supermiddengewicht-titelhouder en nummer 1 in zijn klasse, aan zijn 2,3 miljoen volgers op Twitter. “Hij bidt maar beter tot God dat ik ‘m niet vind!”, klonk er in een volgende tweet dreigende taal. “Net zoals ik Argentinië respecteer, moet Messi ons land respecteren.”

En zo ging het nog wel even door - ‘t mag duidelijk zijn dat Álvarez serieus op z'n tenen getrapt was. Ook toen een fan hem attent maakte op een foto van de vloer die gedweild werd met een Mexicaans truitje, was zijn repliek veelzeggend. ‘HDP.’ Afkorting voor ‘Hijo de puta’ - een scheldwoord dat geen vertaling nodig heeft. Nu, voor alle duidelijkheid: die foto is fake én gedeeld door een fake Messi-account.

De Twitterrel gaat intussen zo ver dat Sergio Agüero, een goede vriend en ex-ploegmaat van Messi, zich in de debatten mengt. “Meneer Canelo, zoek niet naar problemen. U kent niets van voetbal en wat er in een kleedkamer gebeurt. De shirts liggen na de wedstrijd altijd op de grond vanwege het zweet. En als je goed kijkt, maakt Messi een beweging om zijn schoen uit te trekken en raakt hij het truitje per ongeluk.” Waarop Álvarez antwoordde: “Agüero, jij hypocriete klootzak.” Ook Cesc Fábregas springt in de bres voor Messi. “Je kent de persoon niet, noch begrijp je hoe een kleedkamer werkt. Alle shirts, ook die we zelf dragen, belanden op de grond en worden daarna gewassen.”

Álvarez heeft zijn scherpe uitspraken op Twitter ook toegelicht in het Mexicaanse voetbalprogramma ‘Qué importa el Mundial’. “Als ik tegen een Argentijn vecht, zal ik zijn vlag niet vertrappelen. Messi heeft een voorbeeldfunctie. Dat het shirt op de grond ligt, is al respectloos.”

