“Messi of Neymar, het maakt niet uit wie voor hem staat”: ex-Club-doelman Tomislav Butina is het klankbord van WK-sensatie Dominik Livakovic

Strafschoppen een loterij? Niet als het van Dominik Livakovic (27) afhangt. Als een magneet zoog de Kroatische nummer één op dit WK de penalty’s van Japan en Brazilië naar zich toe. Geen verrassing voor Tomislav Butina. Ex-doelman van Club Brugge en klankbord van Livakovic bij Dinamo Zagreb. “Euromillions, dat is een loterij. Een strafschop stoppen is een kwaliteit.”

“Wie zijn idool is? Ik denk Livakovic.” Als de 13-jarige Hrvoje Butina moet kiezen tussen zijn papa Tomislav en Dominik Livakovic is de keuze snel gemaakt. “Iedereen kent ons middenveld met Modric, Kovacic en Brozovic. Misschien wel het beste trio ter wereld. Maar de reden waarom Kroatië opnieuw in de halve finale van een WK staat, is voor mij onze defensie plus Livakovic. Mijn zoontje is ook doelman bij Dinamo Zagreb, hij kijkt enorm op naar Livakovic. Dus ik vergeef hem zijn keuze”, lacht Butina.

Na een scoreloos gelijkspel waarmee de Kroaten de Belgen naar huis stuurden, volgden twee ijzingwekkende strafschoppenseries tegen Japan en Brazilië. Net als vier jaar geleden staat ‘Hrvatska’ in de halve finale van het WK. Met dank aan de 27-jarige doelman van Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic.

Niemand in Kroatië die de steile opgang van Livakovic beter kan inschatten dan Tomislav Butina. Tussen 2003 en 2006 verdedigde Butina het doel van Club Brugge. In 2005 werd hij landskampioen met blauw-zwart, een jaar eerder won hij de beker. Na zijn periode in België sloot Butina zijn carrière af bij de club van zijn hart, Dinamo Zagreb. Hij kwam ook 28 keer uit voor de Kroatische nationale ploeg.

Intussen schopte Butina het tot technisch directeur van de meest succesvolle Kroatische club. “Er zijn maar weinig spelers in de Kroatische nationale ploeg die níet uit de stal van Dinamo komen”, vertelt Butina trots. “Modric, Kramaric, Gvardiol,... En dus ook Dominik Livakovic. Voor mij is het geen verrassing dat hij het zo goed doet. Dominik trekt gewoon de lijn door van wat hij al geruime tijd doet bij ons in Zagreb.”

In de voetsporen van Schumacher

Livakovic stopte drie strafschoppen tegen Japan en ook Rodrygo en Marquinhos konden hem niet kloppen. Geen doelman die meer strafschoppen stopte op een WK dan hij. Vier stuks. Dat zijn er evenveel als legendarische doelmannen Sergio Goycochea en Toni Schumacher en de landgenoot van Livakovic, Danijel Subasic. Beetje geluk waarschijnlijk, strafschoppen zijn toch een loterij, niet? “Dat is flauwekul”, zegt Butina. “Euromillions, dat is een loterij. Een strafschop stoppen is een kwaliteit. Het is niet zomaar je ogen dichtdoen en naar de juiste hoek duiken. Je moet spelers kunnen lezen en Livakovic doet dat perfect. Zijn explosiviteit is een van zijn grootste kwaliteiten. Daarom kan hij ook goed getrapte elfmeters toch stoppen.”

Butina en Livakovic hebben dagelijks contact, hij heeft hem de laatste jaren zien groeien. “Op de club spreken we elkaar dagelijks. Wij hebben geen trainingscomplex, dus we zien elkaar elke dag in het stadion. Advies geef ik hem niet. Ook al ben ik een ex-keeper, in mijn rol als technisch directeur zou dat ongepast zijn. Daar is de keeperstrainer voor.”

Interesse

“De ontwikkeling van Livakovic loopt eigenlijk gelijk met de ontwikkeling van onze club”, gaat Butina voort. “De tijden dat wij in de Champions League met 1-7 tegen Lyon verloren of met 2-6 van Real Madrid liggen achter ons. Wij kunnen ons meten met ploegen zoals Chelsea of Sevilla, zowel in de Champions League als de Europa League. Ons vertrouwen is gegroeid en dat van Livakovic ook. Hij heeft meer wedstrijden op hoog niveau gespeeld en hij stond er op de grote momenten. Dat zorgt er ook voor dat hij niet snel meer onder de indruk is. Hij straalt rust uit tussen zijn palen. Messi, Neymar, het maakt niet uit wie voor hem staat. Livakovic gelooft in zijn eigen kwaliteiten. Daarvan hebben wij kunnen profiteren als club en daar profiteert nu heel Kroatië van. De interesse zal toenemen, maar van mij mag hij nog jaren bij Dinamo blijven.”

Quote Het shirtje van Kroatië aantrekken maakt bij iedereen heel veel emoties los. Dat zie je op het veld. Zelfs al lijkt de situatie uitzicht­loos, dan nog zullen wij nooit opgeven. Tomislav Butina

Butina gelooft in een nieuw Kroatisch WK-exploot. “Sinds 1998 staan we voor de derde keer in de halve finale van een WK en dat voor een land van 3,8 miljoen inwoners dat nog maar 30 jaar bestaat. Het shirtje van Kroatië aantrekken maakt bij iedereen heel veel emoties los. Dat zie je op het veld. Zelfs al lijkt de situatie uitzichtloos, dan nog zullen wij nooit opgeven. Wat er de komende dagen ook gebeurt, de taferelen van vier jaar geleden zullen zich herhalen.” Na de verloren WK-finale tegen Frankrijk wachtten tienduizenden uitzinnige fans de Kroatische selectie op in Zagreb. “Het zou mooi zijn, moesten ze deze keer ook de beker mee hebben. Maar zelfs zonder blijven we even trots.” Als het nog twee keer op strafschoppen aankomt, weten we in elk geval op wie we ons geld zouden zetten.

