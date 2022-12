Messi mag blijven dromen: Argentinië na straffe comeback Oranje en strafschoppen alsnog naar de halve finale

WK voetbalNiet Nederland, maar Argentinië heeft zich na een ware thriller als tweede land geplaatst voor de halve finales van het WK in Qatar. Na een knotsgekke comeback moest Oranje in de strafschoppenserie alsnog het hoofd buigen. Messi en co mogen met Kroatië bikkelen om een plek in de finale.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nederland-Argentinië: een klassieker in het voetbal, vanavond het gevecht om een ticket voor de halve finale van het WK. Een strijd die zich aankondigde als een tactisch steekspel, want Scaloni had een pionnetje naar achteren getrokken om de vijfmansverdediging van collega Van Gaal te spiegelen. “Kennelijk zijn ze angstig voor ons”, prikte Louis voor de aftrap. Dat was er nochtans niet aan te zien - Argentinië begon beter dan Oranje. Dat herstelde gaandeweg wel het evenwicht, maar geen van beide ploegen bleek in staat de match open te breken.

Enter Lionel Messi. Die had aan een blik van een fractie van een seconde genoeg om vlak voorbij het halfuur de loopactie van ploegmaat Nahuel Molina te detecteren. De duizelingwekkende handelingssnelheid en de precisie in de linkervoet deden de rest: Molina oog in oog met Noppert en 0-1 voor Argentinië. Een klasseflits in de zuiverste zin van het woord, die de plannen van Van Gaal stevig in de war stuurde.

Volledig scherm © AFP

Louis moest tijdens de rust weer naar de tekentafel en bracht Berghuis en Koopmeiners tussen de lijnen. Aanvankelijk leken die wissels weinig zoden aan de dijk te brengen, want Oranje vond maar geen oplossingen. Twintig miuten voor tijd hing het zwaard van Damocles zelfs helemaal boven onze noorderburen toen de bal op de stip ging na een domme overtreding van Dumfries op Acuña. Messi toonde geen genade en leek Argentinië te verzekeren van een plek in de halve finales.

Tot Van Gaal een kwartier voor het einde met breekijzer Weghorst zijn laatste kaart op tafel gooide. En of dat een goeie move bleek! Vijf minuten na z’n invalbeurt verlengde de aanvaller een gemeten voorzet van Berghuis - ook een invaller - in de verste hoek. Oranje tapte verse moed en begon aan een ultiem slotoffensief, dat dankzij tien minuten toegevoegde tijd nog een tijdje duurde ook. Iedereen op het puntje van de stoel in het Lusail.

Volledig scherm © REUTERS

De Argentijnen leken te overleven, tot Nederland in de laatste seconden nog een vrije trap kreeg. Iedereen verwachtte een schot van Koopmeiners - jawel, een invaller - maar die passte de bal geniaal tot bij Weghorst. Die kroonde zich tot held van de natie door de 2-2 in de draai binnen te trappen en zo alsnog verlengingen af te dwingen. Daarin kreunde Oranje naar het einde toe onder de druk van Argentinië, maar Nederland overleefde - al mocht het de voetbalgoden wel danken dat een knal van Enzo Fernandez op de paal uiteen spatte.

Strafschoppen moesten dus net als eerder op de avond in Brazilië-Kroatië voor de beslissing zorgen. Oranje nam een rampstart en miste z'n eerste twee strafschoppen, een achterstand die onze noorderburen niet meer dicht gefietst kregen. Lautaro Martinez, verguisd na z'n vele missers tegen Polen, deelde het genadeschot uit. Messi en Argentinië mogen blijven dromen, Van Gaal en zijn troepen druipen met opgeheven hoofd af.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.