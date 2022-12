Messi en ploegmaats ontsnappen bij thuiskomst in Buenos Aires maar net aan drama op open bus

KIJK. Wereldkampioenen worden door mensenzee opgewacht

Maandagochtend stapten de wereldkampioenen - na een korte nacht en met enkele uren vertraging - op het vliegtuig in Doha. Na een tussenstop in Rome ging het in één lijn naar Ezeiza International Airport in Buenos Aires - de hoofdstad van Argentinië.

Lionel Messi plaatste tussendoor een foto op Instagram van hem en de Wereldbeker tijdens de vlucht. “De andere hand mist een drankje”, grapte hij. Iedereen ontfermde zich om de beurt om de befaamde trofee veilig en wel in Argentinië te krijgen. Hij werd zelfs even voor de grap vastgemaakt met een gordel. Safety first. Om de tijd te doden, werd op het vliegtuig (verder) gezongen en gevierd. Trommel en cimbaal incluis.

Volledig scherm De Wereldbeker onderweg naar Argentinië. © Instagram

Nationale feestdag

En of ze in Argentinië reikhalzend uitkeken naar de intrede. Meer dan 190.000 mensen volgden Aerolíneas Argentinas - vlucht AR1915 - live op ‘Flightradar24'. Nog een grotere massa stond de helden op te wachten toen ze omstreeks drie uur ‘s nachts lokale tijd arriveerden in het thuisland. Vanuit de luchthaven ging het in een open bus naar het trainingscentrum van de Argentijnse voetbalbond, waar de spelers even kunnen uitblazen.

Maar op weg ernaartoe ging het bijna stevig mis. Paredes, De Paul, Messi, Di Maria en Otamendi gingen op het dak van de bus zitten, maar hadden niet gezien dat ze een elektriciteitskabel naderden. Het kwartet kon maar net op tijd wegduiken, al raakte Paredes wel zijn pet kwijt.

KIJK. Messi en enkele ploegmaats kunnen maar net kabel ontwijken

‘s Middags staat in het stadscentrum een viering met de fans gepland. Het is de verwachting dat daar wederom een gigantische massa op zal afkomen voor wat een nieuw volksfeest moet worden. Zeker nu de regering beslist heeft dat dinsdag 20 december 2022 een nationale feestdag wordt.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS