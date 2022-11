Messi en de Mannschaft: allebei hun zorgen, allebei op overlevingstocht

WK VOETBAL Only the strong survive. Met Argentinië en Duitsland moeten twee toplanden na een misstap nu al vechten om te overleven in groepsfase. Wat wordt het, heren Messi en Müller?

ARGENTINIË -> voor Messi... en Maradona

‘Only the strong survive. Weak fall by the wayside. You gotta be strong. You gotta hold on. You gotta keep goin’ on.’

Zou Lionel Messi de hit van Billy Paul kennen? In elk geval: ‘t is aan hem en Argentinië om sterk te blijven. Aan te klampen. En door te gaan?

© AP

De ‘Albiceleste’ moéten vanavond winnen van Mexico om nog kans te maken op kwalificatie voor de volgende ronde. De druk op hun schouders is in één klap immens. En dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Want wat een afgang was het, op de eerste speeldag tegen godbetert Saoedi-Arabië. Een van de grootste verrassingen ooit op een WK. Hun reeks van 36 ongeslagen matchen kwam plotsklaps ten einde. De goede vibe maakte plaats voor paniek. “De droom van Messi werd een nachtmerrie”, klonk het in de Argentijnse media. Brrr. Reken maar dat die nederlaag ook hard is aangekomen binnen de ploeg. “Dit hadden we niet verwacht. We moeten de koppen nu bij elkaar steken”, reageerde Messi.

Quote Ons land staat achter ons - dat wéten we. De spelers zullen elke druppel zweet geven om deze scheve situatie recht te zetten. We moeten laten zien dat we in orde zijn. Lionel Scaloni, bondscoach Argentinië

“Zo'n klap kunnen wij opvangen”, verzekert coach Lionel Scaloni. “We moeten die pagina omslaan en weten wat er nu op het spel staat. Ons land staat achter ons - dat wéten we. De spelers zullen elke druppel zweet geven om deze scheve situatie recht te zetten. We moeten laten zien dat we in orde zijn. De sfeer in het team is nog altijd goed.” En ook over Messi, die als geen ander beseft wat er op het spel gaat, hoeven we ons volgens Scaloni geen zorgen te maken. “Zowel fysiek als mentaal voelt hij zich prima.”

KIJK. “Pak anders je GSM en neem een foto met Messi”: coach Saoedi-Arabië geeft les in motivatie

Afwachten of we dat ook te zien krijgen tegen het stugge Mexico. Aan de statistieken kan Argentinië zich alvast optrekken. Van de 31 onderlinge duels, verloor het slechts vier keer van ‘El Tri’. De laatste nederlaag tegen Mexico dateert al van de Copa América in 2004 - van Messi was er toen nog geen sprake.

Zijn ultieme kans om de Wereldbeker te winnen staat op het spel. En als dat nog niet genoeg is, beste Argentijnen, doe het dan voor Diego Armando Maradona. De voetbalgod was gisteren twee jaar overleden - Messi deelde een foto van zijn idool op Instagram. Motivatie genoeg, toch?

© AFP

DUITSLAND -> Mission impossible?

Als Argentinië voor een lastige opdracht staat, wat dan gezegd van Duitsland? Als Japan niet verliest tegen Costa Rica, moét de Mannschaft winnen om de uitschakeling te vermijden. Maar dan wel tegen... Spanje. Nota bene het meest swingende land tot dusver op dit WK - zie hun 7-0-zege tegen Costa Rica. Ga er maar aan staan, Thomas Müller en co. Een vroege exit, zoals in Rusland vier jaar geleden, dreigt. En zeggen dat het WK sowieso al niet erg leeft in Duitsland...

© AP

In hun eerste wedstrijd leek er lange tijd nochtans geen vuiltje aan de lucht. Met onder meer een flukse Musiala, een sterke Kimmich en trefzekere Gündogan waren de Duitsers goed op weg om hun status als schaduwfavoriet kracht bij te zetten. Maar de Japanners keerden het tij na de pauze: 1-2. Een uppercut voor de Mannschaft, die dan zelfs al even knock-out bleek. Alle Duitse internationals trokken zich die avond namelijk snel terug op hun kamer, zonder een woord te zeggen. Totaal verslagen. “We hadden eigenlijk geen zin om erover te praten”, bevestigt technisch directeur Oliver Bierhoff. “De volgende ochtend heeft Hansi Flick de vinger op de wonde gelegd.” Gündogan en Neuer briesten dat er “te weinig jongens initiatief namen” en dat “de opbouw van achteruit niet goed genoeg” was.

Quote Het rommelt niét in onze ploeg. Vier jaar geleden was er spanning tussen de jonge en oudere generatie, maar daar is nu geen sprake van. Oliver Bierhoff, technisch directeur Duitsland

Bierhoff sprak de pers overigens toe met één duidelijk doel: de rust bewaren én de geruchten de wereld uit helpen. Want er wordt gespeculeerd dat het opnieuw scheef zit in de Duitse spelersgroep, net als in 2018. “Het rommelt niét in onze ploeg. Vier jaar geleden was er spanning tussen de jonge en oudere generatie, maar daar is nu geen sprake van.”

Morgen moet Duitsland recht veren. Tonen dat het nog lééft. Bewijzen dat het nog altijd een topland in het mondiale voetbal is. “Dit is onze eerste finale. We moeten én kunnen winnen”, aldus Bierhoff. En toch: wees maar zeker dat de Duitsers met knikkende knieën naar het duel tegen Spanje toeleven - twee jaar geleden won La Roja al met 6-0 van de Mannschaft in de Nations League. Of flikt Flick het alsnog?

Twee jaar geleden werd Duitsland overvleugeld door Spanje in de Nations League, door onder meer een trefzekere Ferran Torres, op dit WK al goed voor twee treffers © AFP

