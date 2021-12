“Meerderheid overtuigd van tweejaarlijks WK”: FIFA-voorzitter Infantino wil plannen doordrukken

WK voetbalAls het van FIFA-voorzitter Gianni Infantino afhangt, dan krijgen we voortaan om de twee jaar een WK. “Zoiets past perfect binnen de internationale voetbalkalender”, meent de baas van de Wereldvoetbalbond over de plannen die 3,86 miljard euro extra in het laatje zouden brengen.

Doen onze Rode Duivels in de nabije toekomst tweejaarlijks een gooi naar WK-winst? Dat is alvast waar FIFA-baas Infantino op hoopt. Maandag kwam de Wereldvoetbalbond met een nieuw rapport op de proppen waaruit blijkt dat een WK om de twee jaar zo’n 62 procent meer geld kan opleveren én de opportuniteit biedt aan kleine landen om deel te nemen aan de hoogmis van het mondiale voetbal: “Het is het omgekeerde van de Super League”, klonk het bij Infantino op een persconferentie in Caracas. “Venezuela is een land van 30 miljoen inwoners, maar was nog nooit op een WK. Elk land heeft het recht om te dromen. Bovendien zou de nieuwe formule 3,86 miljard extra inkomsten opleveren. Geld om te investeren in de ontwikkeling van het voetbal over de ganse wereld”.

Volledig scherm Griezmann en Mbappé met de laatste Wereldbeker. © afp

De eerder bekendgemaakte plannen stuitten op veel kritiek: “De grote landen zullen dit boycotten”, wist UEFA-baas Aleksander Ceferin eerder dit jaar. “Er is veel tegenstand, maar er zijn ook veel stemmen voor”, aldus Infantino. “Het is alvast mogelijk om dit in te passen in de internationale voetbalkalender. Ik weet dat de meerderheid overtuigd is van het idee voor een tweejaarlijks WK”.

Quote Het WK is zo’n groot evenement dat de reputatie niet zal worden aangetast. Arsène Wenger

Eerder besliste de FIFA om het aantal WK-deelnemers van 32 naar 48 uit te breiden. Dat zal zo het geval zijn in 2026: “Honderd jaar geleden, toen er beslist werd om het WK om de vier jaar te organiseren, telde de FIFA veertig landen. Nu zijn dat er 111… en is het tijd om de zaak te analyseren. Als we veranderingen doorvoeren, moet iedereen daarvan profiteren”.

In september nog counterde Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling bij FIFA, de kritiek op de plannen: “Het WK is zo’n groot evenement dat de reputatie niet zal worden aangetast”, gelooft de ex-coach van Arsenal. “Men wil de beste in de wereld zijn, en dat wil men elk jaar zijn.”

Infantino verwacht nog dit jaar een definitieve conclusie over de toekomst van de wereldbeker. CEO bij de Belgische voetbalbond Peter Bossaert wil het nieuwe voorstel rustig bestuderen vooraleer uitlatingen te doen over de plannen van Infantino en FIFA.