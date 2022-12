Mbappé alweer het mikpunt van spot: Emiliano Martínez houdt ‘baby-Kylian’ vast tijdens Argentijnse parade

WK voetbalEmiliano Martínez: wat een figuur. Bij de Argentijnse parade door Buenos Aires toonde hij trots een baby-Mbappé. Het is te zeggen: een pop met daarop het droevige gezicht van de Franse superster gekleefd. Fans hadden de pop richting Martínez in de bus gegooid, die er nadien enthousiast mee zwaaide. Het is niet voor het eerst dat de doelman - een uitblinker op het WK voetbal - de draak steekt met Mbappé. En niet voor het eerst dat hij de headlines haalt met een opvallend gebaar.

KIJK. De knotsgekke Argentijnse parade door Buenos Aires

Uiteraard moest ook Emiliano Martínez gisteren de show stelen tijdens de uitzinnige triomftocht van de wereldkampioenen doorheen de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Of wat had u gedacht? In blote bast, met lichtblauwe zonnebril en een pintje in de hand viel de 30-jarige keeper op. Maar nog meer door wat hij in zijn armen vasthield. Namelijk een pop met het gezicht van een treurige Mbappé op gekleefd. Enkele fans hadden de pop richting Martínez gegooid. Die twijfelde niet om ‘mini-Kylian’ aan de voltallige menigte te tonen.

Net op de dag van zijn 24ste verjaardag, werd Mbappé opnieuw geplaagd door Martínez.

Opnieuw inderdaad, want in de Argentijnse kleedkamer na de WK-finale was er ook al leedvermaak. Tijdens een congadans vroeg Martínez om een moment stilte voor Mbappé. Om dan te roepen. “Mbappé is dood.”

De lichte obsessie van Martínez richting Mbappé komt niet uit de lucht vallen. Dat komt door een eerdere uitspraak van Mbappé. De Franse superspits, in de finale goed voor de eerste hattrick sinds Geoff Hurst in 1966, had zes maanden voor het WK gezegd dat het altijd de Europese ploegen zijn die recent de WK’s winnen. “Ons voordeel is dat we in Europa quasi altijd matchen op het hoogste niveau spelen, zoals ook de Nations League. Als het WK begint, zijn wij er steeds klaar voor. Waar ze dat in bijvoorbeeld Zuid-Amerika nog niet zijn omdat het niveau daar minder hoog is. Het voetbal is daar niet zo professioneel als in Europa.”

KIJK. Martínez vraagt tijdens congadans om stilte voor Mbappé

Niet naar de zin van Martínez. “Als Mbappé dat zegt, is dat omdat hij nog nooit in Zuid-Amerika gespeeld heeft”, sprak de doelman even voor de finale.” Al wou Martínez het ook niet op de spits drijven. “De Fransen weten hoe goed wij zijn. Ze respecteren ons.” Ná de finale ging hij Mbappé overigens bemoedigende woorden inspreken.

Volledig scherm Emiliano Martínez en Emmanuel Macron troosten Mbappé. © AP

Schunnige gebaar

Martínez is ook de man die na de WK-finale uitpakte met een apart gebaar. Hij mocht de trofee van ‘beste doelman’ in ontvangst nemen. Met die gouden handschoen maakte ‘Dibu’, zoals zijn bijnaam luidt, prompt een schunnige handeling. Een sjeik op de achtergrond dacht er het zijne van.

Volledig scherm De overhandiging van de ‘Golden Glove’ als beste doelman van het WK aan Emiliano Martínez, verliep niet geheel volgens het protocol. © ANP / EPA

Plots grote ster

Zeven doelmannen had Lionel Scaloni geprobeerd in zijn eerste 49 matchen als bondscoach van Argentinië. Tot hij bij Emiliano Martínez terechtkwam. Hij heeft als international nu 17 clean sheets en slechts 13 geïncasseerde goals in 26 matchen. Man van de grote momenten ook. Zoals vorig jaar, toen hij zich in de halve finale van de Copa America tot held kroonde door drie Colombiaanse penalty’s te stoppen. Hij hield er aura aan over als strafschoppenspecialist. Dat leverde de Argentijnen een psychologisch voordeel op in de WK-kwartfinale tegen Nederland. Van Dijk en Berghuis misten, de gaucho’s triomfeerden. Idem zondag in de WK-finale. Martínez pakte meteen de inzet van Coman en zag Tchouaméni naast trappen. Moet gezegd: ‘Dibu’ las niet alleen de strafschoppennemers geweldig goed - zo zat hij bij twee van de drie penalty’s van Mbappé er ook heel dicht bij. Hij heeft ook geweldige reflexen en maakt zich uitstekend breed, zoals hij ook Kolo Muani de winner belette diep in de tweede verlenging. Én hij doet er alles aan om ook de mentale strijd voor de penalty te winnen. Daarvoor schuwt hij de dark arts niet. Soms doet hij alles om de penaltynemer van de wijs te brengen.

Ook het clubverleden van Martínez is hoogst merkwaardig. Leest U even mee: als tiener door Arsenal weggehaald bij het Argentijnse Independiente, maar niet geslaagd in het noordoosten van Londen en uitgeleend aan achtereenvolgens Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe, Reading. Een ronde in vooral de Engelse lagere klasses en even in La Liga. Maar nergens hoge ogen gegooid. Tot hij vorig seizoen bij Aston Villa belandde en daar wel meteen toonde wat hij in zijn mars heeft. En dat is heel veel. Inclusief schunnigheden. Caramba, Dibu! En Mbappé heeft het even geweten...

Volledig scherm Martínez met gezin na de WK-triomf. © ANP / EPA

Volledig scherm Martinez viert nadat Tchouaméni naast trapt. © AFP