Marokko voor het eerst naar kwartfinales na zinderende strafschoppenreeks, Evenepoel en vrouw Oumi vieren mee in Spanje

Marokko in opperste staat van euforie. 120 minuten lang de deur op slot, om dan toe te slaan in de penaltyreeks. Een geweldige doelman Bounou zadelde Spanje met een nieuw penaltytrauma op. Niet één Spaanse penalty binnen: Sarabia, Soler en Busquets misten. Marokko, nu al dé surprise van het WK 2022 . Technisch directeur Chris Van Puyvelde maakte het succes vanop de eerste rij mee. “Dit geeft ons zuurstof om in de toekomst nog beter te werken.”

Volledig scherm © AFP

Eerste vaststelling: met Marokko, Kroatië en een in de eerste match super enthousiast Canada was de WK-poule van de Rode Duivels een pak moeilijker dan die op het eerste gezicht leek. Dat bewezen de Marokkanen tegen de Kroaten (0-0) en Belgen (2-0), dat bewezen ze vandaag ook tegen Spanjaarden. Met een verschrikkelijk compact blok maakten ze het ‘La Furia’ 120 minuten lang erg lastig. Een laag blok ook - bijwijlen een heel erg laag.

Ook de manier om tegen dit Spanje te spelen. Kansen gaf Marokko amper weg. Asensio had nog de beste. Het zijnet was zijn deel. En verder vooral halve mogelijkheden: momenten waarop Spanje toonde dat het gif in de zestien mist. Teveel van steeds dezelfde lichtvoetigheid, verloren gelopen in het eigen tikitaka. Ook Pedri ondermaats. En als het dan toch eens brandde in de Marokkaanse zestien, stond Bounou pal. Uitstekende doelman.

Volledig scherm © AFP

Net zoals de Leeuwen van de Atlas opnieuw konden rekenen op meester-organisator Saïss achterin, waar Hakimi en Mazraoui ook voor voetballend vermogen zorgen. Een onverzettelijke Amrabat op het middenveld. Selim Amallah mee in de frontlinie. Zowaar een (ex?) Rouche straks in de kwartfinale op dit WK. Op de flanken blonken Ziyech en, in de eerste helft, Boufal uit. Die laatste dolde geregeld met Llorente. Een raadsel waarom die van Luis Enrique de voorkeur krijgt op Carvajal. Tenslotte heeft die slechts vijf keer de Champions League gewonnen. Op voorzet van Boufal knikte Aguerd nipt over.

En zo was het Marokko dat eigenlijk de beste kansen had. Zoals ook in de verlengingen, toen de ingevallen Cheddira nog doelman Simon op zijn weg vond. Het tactische plan van Hoalid Regragui klopte perfect, op dat ene goaltje na. De beste kans voor Spanje viel nog in de allerlaatste minuut van de verlenging. Sarabia likte de paal. Penalty’s moeten dus beslissing brengen in het met Marokkaanse fans volgestouwde Education City Stadium.

Volledig scherm © REUTERS

En daarin liet Spanje zich opnieuw ringeloren. Net zoals vier jaar geleden in de achtste finale, toen gastland Rusland beter trapte. Al verliep de reeks nu nog een pak pijnlijker: niet één penalty ging binnen. Sarabia tegen de paal, Bounou pakte vervolgens de elfmeters van Soler en Busquets. Ook Benoun miste, maar Sabiri, Ziyech en Hakimi - met een geweldige dosis lef en een panenka - scoorden. Over de hele match bekeken een verdiende kwalificatie voor Marokko.

Vreemd WK voor Spanje: anderhalve match lang geweldig, tot de motor tegen Duitsland aan het sputteren ging en nooit meer op toerental raakte. Van zijn vijf penaltyreeksen op een WK, verloor Spanje er vier. Geen land dat slechter doet. Tot op vandaag deed Engeland even zwak met ook drie penaltydrama’s. 22 getrapte strafschoppen in totaal, maar liefst 9 missers. Spanje: geweldige pass in de voeten, verschrikkelijke penalty.

Voor Marokko zal het feest lang duren. En intens zijn. In de historische kwartfinale wacht de winnaar van de partij tussen Portugal en Zwitserland. Niemand die met een gerust gemoed dit Marokko in de ogen kijkt. Afrika dan toch eens boven.

Volledig scherm © AP

Technisch directeur Van Puyvelde: “Marokko mag trots zijn” Een Belgisch randje aan het Marokkaanse succes. Chris Van Puyvelde is sinds enkele maanden technisch directeur van Marokko en beleefde de triomf in het stadion. “Als ik eerlijk ben, heb ik met dit succes nog niet zoveel te maken. Maar het zal ons zuurstof geven om in de toekomst nog beter te werken. De sfeer is hier ongelooflijk, we gaan ons nu in het feestgedruis storten.” Emotionele Amrabat: “Zo trots op iedereen” Sofyan Amrabat had zijn emoties bijna niet onder controle, kort na de penaltyreeks. “Dat spreekt voor zich na zo’n wedstrijd. Normaal ben ik niet zo emotioneel, maar ik ben zo trots op iedereen”, sprak de in Nederland geboren middenvelder, die in het seizoen 2018-2019 uitkwam voor Club Brugge, voor de camera van de NOS. “Het is vooral de manier waarop we winnen. Het was zwaar. Spanje had misschien wel 80 procent balbezit en wij verdedigden vooral. Iedereen gaf alles, dat is ook mooi aan voetbal”, vertelde Amrabat, wiens meespelen vanwege een rugblessure lang een vraagteken was. “Gisteren heb ik er tot laat aan gewerkt met de fysio. Ik heb met een spuit gespeeld. Ik kon de jongens niet in de steek laten.”

Volledig scherm Links: de Marokkaanse spelers bejubelen bondscoach Regragui, rechts: Chris Van Puyvelde, de Belgische technisch directeur van Marokko. © PN/VTM Nieuws

Volledig scherm © REUTERS

Opvallende statistieken: ● Marokko werd het vierde Afrikaanse team dat de kwartfinale van een WK bereikte, na Kameroen in 1990, Senegal in 2002 en Ghana in 2010. ● Marokko werd het tweede Afrikaanse land dat in een penaltyreeks op een WK terechtkwam (eerder Ghana 2-4 tegen Uruguay in 2010) en het eerste team uit Afrika dat won na strafschoppen op een Wereldkampioenschap. ● Spanje schoot in 120 minuten slechts één keer op doel, sinds dit wordt bijgehouden (1966) deden de Spanjaarden dit nooit minder vaak in een WK-duel. ● De Spanjaard Rodri werd de eerste speler die sinds het wordt bijgehouden (1966) 600+ geslaagde passes gaf op één WK-toernooi (637), waarmee hij landgenoot Xavi voorbijging (599 in 2010). ● De Spanjaard Gavi werd met 18 jaar en 123 dagen de jongste speler die in de basis begon van een knock-outwedstrijd op het WK sinds de Braziliaan Pelé in de finale van 1958 (17 jaar en 249 dagen) Volledig scherm Gavi voorbij Ziyech. © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Ben jij een voetbalkenner? Speel dan mee met het Gouden WK en win een iPhone 13 Pro of één van de andere tientallen topprijzen. Tip: Schrijf je nu in en krijg één team helemaal gratis: zo verdubbel je je kans op winst.

Speel mee met het Gouden WK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.