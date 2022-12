Marc Degryse zwaait met lof naar Marokko: “Wat compact verdedigen betreft was het een demonstratie tegen Spanje”

WK VOETBAL Brazilië tussen hoop en wanhoop: Neymar weer inzetbaar voor achtste finale, maar zorgen om icoon Pelé nemen toe

Aleluia! De schietgebeden in Brazilië zijn verhoord: Neymar da Silva Santos Júnior, zoals zijn volledige naam luidt, zou vandaag weer inzetbaar zijn voor de achtste finale op het WK in Qatar. En nu maar hopen dat ook hun Allergoddelijkste Kanarie weldra aan de beterhand is: nationale media berichtten dat Pelé opgenomen werd op de palliatieve afdeling van een ziekenhuis in São Paulo.

5 december