Luka Modric toch niet op pensioen: “Hij gaat door tot na de Nations League”

In principe gaat Modric minstens door tot na de Final Four van de Nations League. Die wordt in juni in Rotterdam en Enschede afgewerkt - Modric en Kroatië nemen het daar op tegen Nederland, Spanje en Italië. Uit het betoog van Matteoni blijkt dat de beslissing van Modric gevoed is door zijn sterk WK. De Gouden Bal-winnaar is op zijn 37ste in de vorm van zijn leven, zo bewees hij de voorbije weken.