Louis van Gaal laat Lang in de rol van Messi spelen op training: “Dat vond Noa ook logisch”

Kijk. Louis van Gaal maakt avances naar Memphis Depay en wil hem kussen op de mond

Een nieuwe dag, een nieuwe portie spektakel op de persconferentie van Louis van Gaal. Deze keer geflankeerd door Memphis Depay. Het ging er zelfs ietwat romantisch aan toe toen er werd gevraagd naar hun gezamenlijk verleden bij Manchester United. “Ik vind het heel erg dat Ángel Di María daarna een keer geroepen heeft dat ik de slechtste trainer ben die hij ooit gehad heeft. Hij is één van de weinige spelers die dat zegt. Hier naast me zit Memphis. (pakt Depay vast, red.) Hij speelde toen ook bij Manchester. En ik heb hem destijds gepasseerd voor een finale. En nu zoenen we elkaar op de mond” zei Van Gaal, lachend richting Depay, die verbaasd zijn hoofd wegdraaide, in de lach schoot en met zijn vinger zwaaide. “Nee, dat gaan we niet doen”, ging de bondscoach verder. “Een kus op de mond wilt hij niet. Maar zo gaat dat in voetbal, een coach doet niets zomaar”, aldus de bondscoach van Oranje.

Over naar de orde van de dag. Morgen wachten Lionel Messi en Argentinië. Maar toch vooral Lionel Messi. Hoe Van Gaal hem wilt afstoppen? “Dat gaan we niet aan jou vertellen, dan verraden we onze tactiek. En dat zou dom zijn. Al is het niet zo moeilijk om op te merken dat je de passlijnen naar Messi best dicht kan zetten. Argentinië is een topland, met topvoetballers. Het toernooi begint morgen echt voor ons. Alhoewel ik geen afbreuk wil doen aan al die landen die we hebben verslagen. Maar Argentinië en eventueel Brazilië in de volgende ronde zijn toch andere landen dan die we eerder troffen.”

Daarna volgt een betoog over het defensievere spel van Nederland. Dat de visie van Van Gaal door de jaren heen veranderd is. Maar wanneer een journalist vraagt of hij niet gelukkiger was als coach van een offensieve ploeg, is de bondscoach op z'n tenen getrapt. “Ik krijg iedere keer dezelfde vraag van je. Maar jij begrijpt niet dat het voetbal evolueert. Als jij dat niet ziet of begrijpt, is dat moeilijk voor te stellen. Toen ik in 2014 met dat defensiever systeem kwam, kreeg ik ook kritiek. Maar voetbal is geëvolueerd. Nu lijkt het dat wij alleen maar verdedigen, maar da’s niet waar. Wij proberen druk te zetten, zo gevarieerd mogelijk. Ik zei hier tijdens een vorige persconferentie dat Brazilië ‘een eenvoudig counterploegje’ is, maar dat heb ik zo niet gezegd. Ik heb gereageerd op wat in de Nederlandse media over de Nederlandse ploeg is gezegd. En Brazilië doet bijna hetzelfde als wij, dat wou ik zeggen. Zij zijn voor mij nog steeds topfavoriet.”

Depay: “Louis verlangt veel van de spelers”

Ook Depay kwam aan het woord. Vooral om zijn visie te geven op het soms opvallende gedrag van zijn bondscoach. “Hij betekent veel voor ons team, dat zie je ook aan onze resultaten. De discipline in ons team is verstrengd, wat belangrijk is om een resultaat neer te zetten. Iedereen kent z’n visie en karakter. Zijn grootste kwaliteit is dat hij een hecht team kan bouwen. En hij is heel duidelijk naar ons toe. Hij verwacht veel van de spelers, en wij willen hem een goed toernooi schenken.”

Een goed toernooi, tegelijk ook zijn laatste. Na dit WK zwaait de bondscoach af bij Oranje. Wellicht wordt het zijn laatste opdracht als coach, al laat hij die deur nog op een kier. “In principe ga ik stoppen. Ik deed dit alleen maar voor het land, omdat ze in nood zaten. Maar zeg nooit nooit. We hebben een goed voorbeeld: Dick Advocaat. Die ken jij waarschijnlijk niet”, verwijst hij naar de Arabische journalist die de vraag stelde. “Die coach is nog ouder dan ik, en heeft laatst nog even een jobje aangenomen, weliswaar op het tweede niveau. Als ik nu een geweldige uitdaging krijg van een land, dan zou het kunnen dat ik nog wat langer ga. Kijk: ik ben 71. Ik zie er nog wel uit als een god, maar...” (lacht)

Lang krijgt rol van Messi: “Dat vond Noa ook logisch” Bij NOS ging Van Gaal verder in op hoe hij Lionel Messi morgen aan banden wil leggen. De bondscoach van Oranje liet niemand minder dan Noa Lang de rol van Messi op zich nemen in het potje elf tegen elf. “Dat vond Noa ook logisch”, lachte Van Gaal. “Dat hij net als Messi niet mee verdedigt? Nou, ik vind juist dat hij bij het Nederlands elftal wél mee verdedigt.” Volledig scherm © REUTERS

