Louis van Gaal: “Ik heb Brazilië zien spelen, dat is een counterploegje”

WK voetbalLouis van Gaal weet nog niet of hij na het WK voetbal definitief stopt als trainer. “In principe wel”, vertelde de 71-jarige bondscoach vandaag op een persmoment. “Want ik heb deze functie in het belang van het Nederlands voetbal nog een keer aangenomen. Maar zeg nooit nooit. Je weet ook niet welke aanbiedingen er komen.”

Van Gaal maakt na het WK bij het Nederlands elftal plaats voor Ronald Koeman. Hij kreeg afgelopen vrijdag tijdens zijn laatste persconferentie voor de achtste finale tegen de Verenigde Staten vragen van Belgische journalisten of hij de opgestapte Roberto Martínez bij de Rode Duivels wil opvolgen. Van Gaal antwoordde met een grapje maar hield de deur ook een beetje op een kier. “België is een mooi land met heel vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis, dus ik heb er wel over nagedacht”, lachte hij.

Vrijdag staat Oranje tegenover Argentinië in de kwartfinales van het WK in Qatar. Van Gaal sluit niet uit dat de Argentijnen zich zullen aanpassen aan het Nederlands elftal. “Het zou kunnen dat zij ook overschakelen naar een systeem met vijf verdedigers”, vertelde hij. “Maar dat moeten we afwachten. Ik zou dat niet erg vinden. Want wij hebben dat systeem vaker geoefend dan zij. Dus in principe zouden wij dan in het voordeel zijn.”

Van Gaal is wel onder de indruk van de manier waarop Lionel Messi op het WK in Qatar speelt. “Hij steekt er ver bovenuit bij Argentinië. Hij is zo’n speler die een wedstrijd met een individuele actie kan beslissen. In onze halve finale van het WK van 2014 in Brazilië heeft Messi geen bal geraakt. Wij waren toen ook sterker dan Argentinië maar we verloren na strafschoppen. We willen dus revanche nemen.”

De Nederlandse bondscoach denkt niet dat Messi op dezelfde manier is af te stoppen als acht jaar geleden. “Daarvoor is het voetbal te veel veranderd”, stelde hij. “En natuurlijk ga ik nu niet zeggen of we een mannetje op hem zetten of dat we hem in een zone gaan verdedigen. Ik ga de tegenstander toch niet wijzer maken.”

Nederland kan de wereldtitel veroveren, herhaalde Van Gaal. “Kunnen is iets anders dan worden”, benadrukte hij met maximaal nog drie duels voor Oranje te spelen in Qatar. “Ik denk nog steeds dat het beste team het gemis van de allerbeste spelers van de wereld kan compenseren. Ik geloof dat een hecht team met een geweldige teamspirit het verschil kan maken. Maar ik weet ook dat topspelers een wedstrijd altijd kunnen beslissen. We hebben ook niet gefaald als we geen wereldkampioen worden. Jullie zeggen zelf dat er ploegen zijn met veel betere spelers.”

“Of ik Brazilië heb zien spelen? Ja, counterploegje, hé. In de media heb ik gelezen dat het sprankelend was, maar tegen Zuid-Korea was het gewoon een counterploegje. Zuid-Korea heeft alleen maar aangevallen.”

