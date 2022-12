LOUIS PRIVÉ, DEEL 1. Van Gaal, de familieman en liefdevolle echtgenoot: “In bed liggen we lepeltje-lepeltje”

Louis van Gaal en het Nederlandse elftal jagen in Qatar op de wereldtitel. De excentrieke toptrainer is op zijn 71ste populairder dan ooit, maar hoe is hij echt? Tijd om de man achter de coach nog eens volledig te leren kennen. Vandaag deel 1: een man die na een persoonlijk drama zijn geloof in God verloor en op het belang van geld moet worden gewezen, maar bovenal een familieman en liefdevolle echtgenoot is, die volledig achter zijn vrouw Truus staat: “Dan vraagt hij: heb je al onder je kussen gekeken? Ligt er weer een cadeautje.” Morgen: de workaholic met prostaatkanker.