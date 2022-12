LOUIS PRIVÉ, DEEL 1. Van Gaal, de familieman en liefdevolle echtgenoot: “Hij is 180 graden anders dan het beeld dat ik van hem had”

Over de tranen bij de Japanners: “Je voelde hun pijn, wéér een trauma...”

Arm Japan. Net hersteld van dat trauma tegen ons, in 2018, en daar is het volgende al. Geëlimineerd vanop de stip. Nog maar eens het bewijs dat Kroaten overlevers zijn. Onze chef voetbal voelde de pijn bij de Japanners, maar zag ook een klassevolle Kroaat: “Eéntje, op sneakers, ging hen in de middencirkel instant troosten, in plaats van mee te vieren met zijn ploegmaats.” Al had die oude bekende vroeger ook niet het gemakkelijkste karakter.

6 december