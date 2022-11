Louis levert altijd: Van Gaal gaat opnieuw viraal, maar stopt met politieke statements

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De perspraatjes van Van Gaal zijn dezer dagen live te bekijken op de websites van zowat alle Nederlandse media. De reden daarvoor is duidelijk: de 71-jarige Louis is hot. Goed voor views en clicks. Inhoudelijk sterk, soms prikkelend en eeuwig zelfzeker. Niet voor niks vinden de buitenlandse journalisten vlotjes hun weg naar het Oranje-kamp: Louis levert altijd.

Zo ook gisteren dus. Ja, er werd voorbeschouwd op de match tegen Ecuador. Van Gaal vindt de Zuid-Amerikanen sterker dan Senegal, dat maandag moeizaam met 2-0 werd verslagen. “Zij hebben gewiekstere spelers. Dat maakt het moeilijker. Denzel, jij moet ook nog wat zeggen.”

Denzel is Denzel Dumfries, rechtervleugelverdediger van Nederlands elftal. Hij vervulde zijn rol als supporting actor uitstekend. “Ik sluit me uiteraard aan bij de woorden van de bondscoach. Dat lijkt me ook verstandig”, lachte hij.

Het ijs was gebroken. Van Gaal kon zich volledig vinden in de analyse die Dumfries vervolgens over Ecuador afstak. “Hij antwoordt beter dan ik. Je ziet waarom we Denzel meenemen.”

Geen statements meer

Al snel ging men over op het veelbesproken verbod op de One Love-kapiteinsband. De spelers van Duitsland pakten vlak voor de aftrap tegen Japan uit met een stil protest. Is Nederland nog zoiets van plan? “Neen”, antwoordde Van Gaal. “Want wij hebben een punt achter de politieke kwesties gezet na afgelopen donderdag, na het voetballen met de arbeidsmigranten. We hebben een doel voor ogen – wereldkampioen worden – en dat laten we niet verpesten door FIFA of eender welke organisatie.”

Een journalist wilde weten of de Nederlandse ploeg met twee werkelijkheden moet omgaan. In eigen land stopt de kritiek rond mensenrechten niet, terwijl in Qatar de sfeer een pak beter lijkt. “Dat heeft met omgeving te maken”, vond de bondscoach. “In Nederland is er een andere omgeving gecreëerd dan die waar wij ons nu in bevinden. Alles is hier top geregeld, daar kan je niets over zeggen. In Nederland is het lang gegaan over de mensenrechten. Het gaat er nu nog steeds over. Misschien terecht, maar ook deels onterecht. Ik heb daar eerder al mijn zegje over gedaan”, verwees hij naar zijn uitspraak dat het belachelijk is dat het WK in Qatar wordt georganiseerd. “Dat lijkt me voldoende.”

Cabaret

Een Franse journalist stelde daarna een vraag in zijn eigen taal. Niet toegestaan door de FIFA, omdat de wereldvoetbalbond had aangegeven alleen tolken in het Engels, Arabisch en Spaans te hebben voorzien. Talen die de Fransman niet machtig bleek te zijn. Hij trok zijn vraag terug. “Ongelooflijk dit”, zei Van Gaal. “De eerste keer dat ik dit meemaak.” De man kan nog altijd vernietigend uithalen.

Maar een persconferentie van Van Gaal is ook cabaret. Je zit te wachten op zulke opmerkingen. Op dat ene grapje of op dat typische gekibbel met De Telegraaf. Kan haast niet anders dan dat hij dat expres doet. Alle spotlights op hem zodat de spelers minder druk voelen.

Geruzie bleef deze keer uit. Wel stond hij fotografen toe om nog twee minuten langer te flitsen. “Because Denzel is so handsome.” En hij toonde zich lyrisch over de persvrouw van de FIFA. “You are wonderful.” De brave vrouw bloosde zowaar.

Tegelijk bleek dat hij de aankomende tegenstander minutieus had voorbereid. En dat Memphis Depay intussen 45 minuten aankan, een serieuze bedreiging voor de speelkansen van Antwerp-spits Vincent Janssen.

“You breathe there, I breathe there”

Of een protest als de Duitsers de sportieve prestaties echt zou hypothekeren, wilde iemand weten? “Heeft Duitsland daardoor van Japan verloren? Dat is de vraag”, zei hij met een veelzeggende blik. “Ik wil dat risico niet lopen. Wij zijn hier om wereldkampioen te worden.”

Dan nog een grappige scène tegen het einde van de persconferentie. Een jonge Senegalese journalist nam het woord, ook al had hij geen vraag voor Van Gaal. “Ondanks het verlies van Senegal tegen uw Nederland wil ik zeggen dat ik al heel erg lang fan van u ben”, zei hij. Van Gaal glunderde. “Ik vind het leuk dat je dit zegt. Dat meen ik serieus. Dit gebeurt niet vaak, maar ik ga je zo een dikke knuffel geven.”

Hij hield woord en trok na afloop meteen naar de Senegalees. “You breathe there, I breathe there”, wees hij over en weer. “Want het is toch nog corona.” De mondiale pers lachte mee, net als de persvrouw van de FIFA.

En zo ging Van Gaal weeral viraal, voor de derde keer in een week. Een hattrick die begon met een reeks selfies met buitenlandse journalisten en daarna overging op het moment dat hij zijn vrouw Truus aan de rand van het trainingsveld om “een wippie” vroeg. Louis levert altijd.

