LIVE ZWITSERLAND-KAMEROEN. De bal rolt weer! Krijgen we nog een winnaar?

WK voetbal Van 104 kg naar 76 in een paar maanden tijd: hoe de waanzinni­ge WK-voorberei­ding van Diego Maradona in 1994 in tragedie eindigde

Vergeet de ongerustheid over Eden Hazard of de druk op Lionel Messi. De zorgen om een nummer 10 waren nooit groter dan in 1994. De race van een gebroken Diego Maradona naar zijn laatste WK bevat alle ingrediënten voor een kaskraker. Een afkickende afgod die een laatste keer zijn liefde betuigt aan de bal en zijn dochters. Met geweren, coke, pillen en Lionel Messi als figurant. “Ze hebben mijn benen afgesneden.”

22 november