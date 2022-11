LIVE ZWITSERLAND-KAMEROEN. Bankzitter bij KV Mechelen, maar Oum Gouet start op het WK wél in de basis

Ook geen winnaar in Mexi­co-Po­len: Lewandow­ski blijft op droog WK-zaad, Ochoa is de held met gestopte elfmeter

Nieuw glansrol voor Guillermo Ochoa op een WK voetbal. De Mexicaanse ex-doelman van Standard ontpopte zich met een parade op een penalty van Robert Lewandowski tot held van de natie tegen Polen. De wedstrijd kende geen doelpunten en dus ook geen winnaar. Daardoor is Saoedi-Arabië na één speeldag verrassend leider in groep C.

23 november