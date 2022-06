LIVE. Yaremchuk verdubbelt de voorsprong, McGregor scoort aansluitingstreffer

WK voetbalDe tweede helft tussen Schotland en Oekraïne is op gang getrapt met een 0-1-tussenstand op het bord. Yarmolenko opende na een halfuur spelen de score met een mooie lob over de Schotse doelman Gordon. De assist kwam van Ruslan Malinovskiy (ex-Racing Genk). Kan Schotland in de tweede helft de situatie nog omkeren of speelt Oekraïne in de finale van de play-offs tegen het Wales van Gareth Bale voor een WK-ticket? Volg het hier live op deze pagina.